Giriş Tarihi: 12.09.2022 16:42

Günel Zeynalova'nın son hali ile sosyal medyayı yaktı geçti! Azeri kızı Günel tam bir estetik harikası oldu!

''Oy Didem'' şarkıcı ile akıllarda yer edinen Azeri kızı Günel, son haliyle ağızları açık bırakıyor. Şimdilerde başarılı bir ses sanatçısı olan Günel Zeynalova, aradan geçen yıllarda öyle bir değişti ki, onu şimdilerde tanımak neredeyse imkansız. İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri olmuştu. Sosyal medya hesabından paylaştığı karelerine beğeni yağan Azeri kızı Günel Zeynalova güzelliğiyle dudak uçuklattı. Azeri kızı Günel son olarak, peş peşe paylaşımlarla değişimini birkez daha gözler önüne serdi. Azeri kızının paylaşımına 'Estetiğe Doymuyor' yorumları yapıldı. İşte Azeri kızı Günel'in son hali...