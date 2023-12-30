Günlerce konuşuldu! 2023’ün ‘En Bomba’ haberleri

ŞOK BOŞANMAYI HERKES BENDEN ÖĞRENDİ

28 yıllık evli Haluk-Suzan Sabancı Dinçer çiftinin boşanmak için mahkemeye başvurdukları haberim de iş dünyası ve sosyeteyi şoke etmişti. Suzan Hanım ile Haluk Bey'in, bir ay sonra Beykoz Adliyesi'nde 10 dakika süren duruşmayla resmen boşandıklarını da ilk bu köşeden öğrenmiştiniz.