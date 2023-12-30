Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Günlerce konuşuldu! 2023’ün ‘En Bomba’ haberleri
Giriş Tarihi: 30.12.2023 08:26 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 08:34

Günlerce konuşuldu! 2023’ün ‘En Bomba’ haberleri

Sadık okurlarım bilir; her yılın sonunda, o yıl yaptığım haberlerden, en çok ses getiren, en çok konuşulan ve en çok etkiye neden olan haberlerimin özetini çıkarırım. Bu yıl da öyle yaptım ve 2023 yılında yaptığım haberlerden çok zorlansam da 13 tanesini seçtim. İşte 2023 yılına damga vuran, sosyete ve magazin gündemini belirleyip günlerce konuşulan haberlerimden seçtiğim Top 13 listem...

BÜLENT CANKURT
Günlerce konuşuldu! 2023’ün ‘En Bomba’ haberleri

2023 yılında gündem belirleyip günlerce konuşulan haberlerimi seçtim. İşte en çok ses getiren haber listem...

Günlerce konuşuldu! 2023’ün ‘En Bomba’ haberleri

ESARET SÖZLEŞMESİ!
Baran Aras'ın, kendisinden boşanmak için mahkemeye başvuran 12 yıllık eşi Elif İnci Aras'ı, 18 maddelik evlilik sözleşmesi ile ikna ettiğini sadece bu köşede okumuştunuz. Özellikle sözleşmedeki, Baran Bey'in, Elif Hanım'ı aldatmayacağını kabul ve taahhüt etmesi, aldattığı takdirde, tüm mal varlığını Elif Hanım'a devredeceğini yazan madde uzun süre konuşulmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Günlerce konuşuldu! 2023’ün ‘En Bomba’ haberleri

ŞOK BOŞANMAYI HERKES BENDEN ÖĞRENDİ
28 yıllık evli Haluk-Suzan Sabancı Dinçer çiftinin boşanmak için mahkemeye başvurdukları haberim de iş dünyası ve sosyeteyi şoke etmişti. Suzan Hanım ile Haluk Bey'in, bir ay sonra Beykoz Adliyesi'nde 10 dakika süren duruşmayla resmen boşandıklarını da ilk bu köşeden öğrenmiştiniz.

Günlerce konuşuldu! 2023’ün ‘En Bomba’ haberleri

KANSERSİN DEDİLER SONRA ÖZÜR DİLEDİLER
İzmir'in köklü ailelerinden Kardıçalı Ailesi'nin 26 yaşındaki sağlıklı kızları Sena Kardıçalı'ya, raporları karıştırıp kanser teşhisi konduğu haberim infial yaratmış; tüm Türkiye günlerce bu haberi konuşmuştu. Bu büyük hatayı yapan o laboratuvarın 900 bin lira ceza ile kurtulduğunu da bu köşeden öğrenmiştiniz.

Günlerce konuşuldu! 2023’ün ‘En Bomba’ haberleri

İŞÇİSİ BÖBREĞİNİ VERDİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Uzun süredir nakil için uygun böbrek bekleyen Fatih Kıral'ı, şirketinde çalışan işçisinin hayata bağladığını, Şeker Bayramı arifesinde nakil olan Fatih Bey'in çifte bayram yaşadığını da ilk ben yazmıştım.

SON DAKİKA