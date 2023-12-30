Giriş Tarihi: 30.12.2023 08:26
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
08:34
Günlerce konuşuldu! 2023’ün ‘En Bomba’ haberleri
Sadık okurlarım bilir; her yılın sonunda, o yıl yaptığım haberlerden, en çok ses getiren, en çok konuşulan ve en çok etkiye neden olan haberlerimin özetini çıkarırım. Bu yıl da öyle yaptım ve 2023 yılında yaptığım haberlerden çok zorlansam da 13 tanesini seçtim. İşte 2023 yılına damga vuran, sosyete ve magazin gündemini belirleyip günlerce konuşulan haberlerimden seçtiğim Top 13 listem...