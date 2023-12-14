Giriş Tarihi: 14.12.2023 08:19
Güncelleme Tarihi: 14.12.2023
08:22
Gupse Özay'ı 'Lohusa' heyecanı sardı! Filmdeki baba karakteri için eşi Barış Arduç'tan esinlendi mi? Gupse Özay'dan samimi açıklamalar...
Özellikle senaryosunu yazdığı son film 'Eltilerin Savaşı' ile kitlesini daha da genişleten Özay'ı şimdi 'Lohusa' heyecanı sardı. 'Lohusa' 19 Ocak'ta gösterime giriyor. Gupse Özay, özel hayatında mütavazı biri olduğunu ve çalıştığı insanlarda bu özelliği aradığını söyledi: "Ben oyuncuların iyi insan olup olmadığına bakıyorum, oyunculuk yeteneklerine değil. Çalıştığım sette ego sevmem. Çaycıya ya da ekipten birine kötü davranılması beni olumsuz etkiler." Gupse Özay 'Lohusa' filmindeki baba karakteri için eşi Barış Arduç'tan esinlendi mi? İşte Gupse Özay'dan samimi açıklamalar...