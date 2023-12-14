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Haberler Galeri Gupse Özay'ı 'Lohusa' heyecanı sardı! Filmdeki baba karakteri için eşi Barış Arduç'tan esinlendi mi? Gupse Özay'dan samimi açıklamalar...
Giriş Tarihi: 14.12.2023 08:19 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 08:22

Gupse Özay'ı 'Lohusa' heyecanı sardı! Filmdeki baba karakteri için eşi Barış Arduç'tan esinlendi mi? Gupse Özay'dan samimi açıklamalar...

Özellikle senaryosunu yazdığı son film 'Eltilerin Savaşı' ile kitlesini daha da genişleten Özay'ı şimdi 'Lohusa' heyecanı sardı. 'Lohusa' 19 Ocak'ta gösterime giriyor. Gupse Özay, özel hayatında mütavazı biri olduğunu ve çalıştığı insanlarda bu özelliği aradığını söyledi: "Ben oyuncuların iyi insan olup olmadığına bakıyorum, oyunculuk yeteneklerine değil. Çalıştığım sette ego sevmem. Çaycıya ya da ekipten birine kötü davranılması beni olumsuz etkiler." Gupse Özay 'Lohusa' filmindeki baba karakteri için eşi Barış Arduç'tan esinlendi mi? İşte Gupse Özay'dan samimi açıklamalar...

İLKER GEZİCİ
Gupse Özay’ı ’Lohusa’ heyecanı sardı! Filmdeki baba karakteri için eşi Barış Arduç’tan esinlendi mi? Gupse Özay’dan samimi açıklamalar...

Gupse Özay'ın kızı Jan Asya'yı kucağına almasının üstünden 15 ay geçti. Özellikle senaryosunu yazdığı son film 'Eltilerin Savaşı' ile kitlesini daha da genişleten Özay'ı şimdi 'Lohusa' heyecanı sardı.

Gupse Özay’ı ’Lohusa’ heyecanı sardı! Filmdeki baba karakteri için eşi Barış Arduç’tan esinlendi mi? Gupse Özay’dan samimi açıklamalar...

Bu heyecanına ortak olmak üzere önceki gün oyuncu ekibiyle bir araya geldik. Özay'la birlikte yönetmen Kıvanç Baruönü, filmde rol alan Onur Gürçay, Hazal Türesan ve Esra Ruşan'ın da eşlik ettiği buluşma yine bol kahkahalı geçti.

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Gupse Özay’ı ’Lohusa’ heyecanı sardı! Filmdeki baba karakteri için eşi Barış Arduç’tan esinlendi mi? Gupse Özay’dan samimi açıklamalar...

19 Ocak'ta gösterime girecek filmle ilgili en ufak bir bilgimiz yok, ortada fragman falan da yok ama filmin seyirciyi sarıp sarmalayacağından o kadar eminim ki, masadan bana geçen etki o yönde.

Gupse Özay’ı ’Lohusa’ heyecanı sardı! Filmdeki baba karakteri için eşi Barış Arduç’tan esinlendi mi? Gupse Özay’dan samimi açıklamalar...

Özay'ın Kıvanç hocayla ikinci filmleri ama sanki yıllardır birlikte çalışıyorlarmış gibi, inanılmaz kimyaları tutmuş.

Gupse Özay’ı ’Lohusa’ heyecanı sardı! Filmdeki baba karakteri için eşi Barış Arduç’tan esinlendi mi? Gupse Özay’dan samimi açıklamalar...

Gupse'nin arasının kötü olacağı kimse var mıdır onu da bilmiyorum açıkçası. Çünkü çok mütevazı, samimi biri. Yapmacık ünlülerden değil. Sette de kendisi gibi olan oyuncularla çalışmaya özen gösteriyor Özay.

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