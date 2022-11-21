Giriş Tarihi: 21.11.2022 09:58
Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
09:59
Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç'un kızı Jan Asya ile pozuna beğeni yağdı! "En karizmatik baba!"
Deliha film setinde tanışan ve birbirine aşık olan Barış Arduç ve Gupse Özay çifti uzun süreli birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşımıştı. Sevilen çiftten geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çift mutlu evliliklerini bebek ile taçlandırdı. Bir kızları olan Barış Arduç ve Gupse Özay ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de dikkat çeken Barış Arduç son olarak kızı Jan Asya ile pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Barış Arduç'un kızı Jan Asya ile pozuna "En karizmatik baba" yorumları yapıldı. İşte Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç'un kızı Jan Asya ile paylaşımı...