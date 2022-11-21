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Haberler Galeri Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç'un kızı Jan Asya ile pozuna beğeni yağdı! "En karizmatik baba!"
Giriş Tarihi: 21.11.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 09:59

Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç'un kızı Jan Asya ile pozuna beğeni yağdı! "En karizmatik baba!"

Deliha film setinde tanışan ve birbirine aşık olan Barış Arduç ve Gupse Özay çifti uzun süreli birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşımıştı. Sevilen çiftten geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çift mutlu evliliklerini bebek ile taçlandırdı. Bir kızları olan Barış Arduç ve Gupse Özay ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de dikkat çeken Barış Arduç son olarak kızı Jan Asya ile pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Barış Arduç'un kızı Jan Asya ile pozuna "En karizmatik baba" yorumları yapıldı. İşte Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç'un kızı Jan Asya ile paylaşımı...

Gupse Özay’ın eşi Barış Arduç’un kızı Jan Asya ile pozuna beğeni yağdı! En karizmatik baba!

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan ünlü çift Gupse Özay ve Barış Arduç geçtiğimiz aylarda bebek sevinci yaşamışlardı. Kızları Jan Asya'nın yüzünü sır gibi saklayan Gupse Özay ve Barış Arduç'ten yeni paylaşım geldi.

Gupse Özay’ın eşi Barış Arduç’un kızı Jan Asya ile pozuna beğeni yağdı! En karizmatik baba!

Deliha film setinde tanışan ve birbirine aşık olan Barış Arduç ve Gupse Özay çifti uzun süreli birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşımıştı.

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Gupse Özay’ın eşi Barış Arduç’un kızı Jan Asya ile pozuna beğeni yağdı! En karizmatik baba!

Sevilen çiftten geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti.

Gupse Özay’ın eşi Barış Arduç’un kızı Jan Asya ile pozuna beğeni yağdı! En karizmatik baba!

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çift mutlu evliliklerini bebek ile taçlandırdı.

Gupse Özay’ın eşi Barış Arduç’un kızı Jan Asya ile pozuna beğeni yağdı! En karizmatik baba!

Bir kızları olan Barış Arduç ve Gupse Özay ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

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