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Haberler Galeri Gurbetçi Şaban filminin Bahar'ını Müge Akyamaç'ın bir de son halini görün! "Kim der 60 yaşında..."
Giriş Tarihi: 05.03.2024 16:36

Gurbetçi Şaban filminin Bahar'ını Müge Akyamaç'ın bir de son halini görün! "Kim der 60 yaşında..."

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Gurbetçi Şaban tekrarlarıyla yine izleyiciye eğlenceli anlar yaşatıyor. Usta oyuncu Kemal Sunal'ın başrol olduğu kahkahaya boğan filmler aradan geçen yıllara rağmen en çok izlenilenler arasında. Gurbetçi Şaban da hiç kuşkusuz en sevilenlerden. Gurbetçi Şaban, Şaban Pabucu Yarım, Keriz gibi filmlerde Kemal Sunal'la kamera karşısına geçen yine Şener Şen'in Milyarder filminden de hatırladığımız Müge Akyamaç'ın yıllar sonraki hali şaşırttı! Müge Akyamaç'ı görenler "adeta yıllara meydan okuyor" demeden edemedi... İşte son dönem Yeşilçam filmlerinin güzel yıldızlarından biri olan Müge Akyamaç'ın son hali...

Gurbetçi Şaban filminin Bahar’ını Müge Akyamaç’ın bir de son halini görün! Kim der 60 yaşında...

1985 yapımı Gurbetçi Şaban filminde 'Bahar' karakterine hayat veren usta oyuncu Müge Akyamaç şimdilerde 60 yaşında ama güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor.

Gurbetçi Şaban filminin Bahar’ını Müge Akyamaç’ın bir de son halini görün! Kim der 60 yaşında...

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Gurbetçi Şaban tekrarlarıyla yine izleyiciye eğlenceli anlar yaşatıyor. Usta oyuncu Kemal Sunal'ın başrol olduğu kahkahaya boğan filmler aradan geçen yıllara rağmen en çok izlenilenler arasında.

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Gurbetçi Şaban filminin Bahar’ını Müge Akyamaç’ın bir de son halini görün! Kim der 60 yaşında...

Gurbetçi Şaban da hiç kuşkusuz en sevilenlerden.

Gurbetçi Şaban filminin Bahar’ını Müge Akyamaç’ın bir de son halini görün! Kim der 60 yaşında...

Gurbetçi Şaban, Şaban Pabucu Yarım, Keriz gibi filmlerde Kemal Sunal'la kamera karşısına geçen yine Şener Şen'in Milyarder filminden de hatırladığımız Müge Akyamaç'ın yıllar sonraki hali şaşırttı!

Gurbetçi Şaban filminin Bahar’ını Müge Akyamaç’ın bir de son halini görün! Kim der 60 yaşında...

Müge Akyamaç'ı görenler "adeta yıllara meydan okuyor" demeden edemedi...

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