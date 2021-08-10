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Haberler Galeri Güzel anne adayı Özge Özpirinçci karnı burnunda böyle görüntülendi! ‘Heyecanla dünyaya geleceği günü bekliyoruz’
Giriş Tarihi: 10.08.2021 10:33 Güncelleme Tarihi: 10.08.2021 10:35

Güzel anne adayı Özge Özpirinçci karnı burnunda böyle görüntülendi! ‘Heyecanla dünyaya geleceği günü bekliyoruz’

2014 yılında "Tatar Ramazan" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, ilişkilerine doludizgin devam ediyor. 7 yıldır mutlu bir ilişki sürdüren gözde çiftten geçtiğimiz günlerde bebek haberi gelmişti. Önceki gün Burak Yamantürk'le birlikte Yeniköy'de görüntülenen oyuncu, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Hamileliğinde 5'inci ayın içerisinde olduğunu ifade eden Özge Özpirinçci, "Bebeğimizin cinsiyeti kız olacak. Heyecanla dünyaya geleceği günü bekliyoruz" dedi. Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk ardından evlerinin yolunu tuttu.

Güzel anne adayı Özge Özpirinçci karnı burnunda böyle görüntülendi! ‘Heyecanla dünyaya geleceği günü bekliyoruz’

5 aylık hamile olan Özge Özpirinçci'nin belirgin karnı dikkat çekti.

Güzel anne adayı Özge Özpirinçci karnı burnunda böyle görüntülendi! ‘Heyecanla dünyaya geleceği günü bekliyoruz’

Hürriyet'in haberine göre; Önceki gün Burak Yamantürk'le birlikte Yeniköy'de görüntülenen oyuncu, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

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Güzel anne adayı Özge Özpirinçci karnı burnunda böyle görüntülendi! ‘Heyecanla dünyaya geleceği günü bekliyoruz’

Hamileliğinde 5'inci ayın içerisinde olduğunu ifade eden Özpirinçci, "Bebeğimizin cinsiyeti kız olacak. Heyecanla dünyaya geleceği günü bekliyoruz" dedi. İki ünlü isim ardından evlerinin yolunu tuttu.

Güzel anne adayı Özge Özpirinçci karnı burnunda böyle görüntülendi! ‘Heyecanla dünyaya geleceği günü bekliyoruz’

"EVET HAMİLEYİM"

Yaklaşık 7 yıldır kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile aşk yaşayan Özge Özpirinçci'nin hamile olduğu iddia edilmiş, ünlü oyuncu haberi sosyal medya hesabında doğrulamıştı:

Güzel anne adayı Özge Özpirinçci karnı burnunda böyle görüntülendi! ‘Heyecanla dünyaya geleceği günü bekliyoruz’

"9 değil 13 haftalık hamileyim. Mutluluğumuzu, heyecanımızı paylaşan herkese teşekkürler"

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