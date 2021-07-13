Güzel anne Bergüzar Korel karnı burnunda leopar bikinisiyle poz verdi! 'Leyla ile sabah kahvesi'

Dizi aşkları gerçek olan oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009 yılında nikah masasına oturmuştu. İlk çocukları Ali'yi 2010 yılında kucaklarına alan çift, geçtiğimiz yıl mart ayında ikinci oğulları Han'a kavuşmuştu. Bu kez kız bebek bekleyen ve anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ikiliden Korel, karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Korel ile Ergenç çiftini en son Esra Erol ve eşi Ali Özbir ziyaret etti. Tatilde hasret gideren ekip renkli fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Esra Erol'un çektiği bu fotoğrafı yayınlayan Korel altına, 'Leyla ile sabah kahvesi' notunu düştü. Tatil karelerini hayranlarının beğenisine sunan güzel oyuncu, karnı burnunda yeni pozuyla dikkat çekti. Bergüzar Korel'e kısa sürede binlerce beğeni geldi...