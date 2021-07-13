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Haberler Galeri Güzel anne Bergüzar Korel karnı burnunda leopar bikinisiyle poz verdi! 'Leyla ile sabah kahvesi'
Giriş Tarihi: 13.07.2021 09:33 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 09:57

Güzel anne Bergüzar Korel karnı burnunda leopar bikinisiyle poz verdi! 'Leyla ile sabah kahvesi'

Dizi aşkları gerçek olan oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009 yılında nikah masasına oturmuştu. İlk çocukları Ali'yi 2010 yılında kucaklarına alan çift, geçtiğimiz yıl mart ayında ikinci oğulları Han'a kavuşmuştu. Bu kez kız bebek bekleyen ve anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ikiliden Korel, karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Korel ile Ergenç çiftini en son Esra Erol ve eşi Ali Özbir ziyaret etti. Tatilde hasret gideren ekip renkli fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Esra Erol'un çektiği bu fotoğrafı yayınlayan Korel altına, 'Leyla ile sabah kahvesi' notunu düştü. Tatil karelerini hayranlarının beğenisine sunan güzel oyuncu, karnı burnunda yeni pozuyla dikkat çekti. Bergüzar Korel'e kısa sürede binlerce beğeni geldi...

Güzel anne Bergüzar Korel karnı burnunda leopar bikinisiyle poz verdi! 'Leyla ile sabah kahvesi'

Üçüncü çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Bergüzar Korel-Halit Ergenç çifti, Bodrum'da tatil yapıyor.

Güzel anne Bergüzar Korel karnı burnunda leopar bikinisiyle poz verdi! 'Leyla ile sabah kahvesi'

Haziran ayının ortalarında Bodrum'a giden çift tatilde yakın arkadaşlarıyla görüşüyor. Korel ile Ergenç çiftini en son Esra Erol ve eşi Ali Özbir ziyaret etti.

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Güzel anne Bergüzar Korel karnı burnunda leopar bikinisiyle poz verdi! 'Leyla ile sabah kahvesi'

ESRA EROL ÇEKTİ

Tatilde hasret gideren ekip renkli fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Esra Erol'un çektiği bu fotoğrafı yayınlayan Korel altına, 'Leyla ile sabah kahvesi' notunu düştü.

Güzel anne Bergüzar Korel karnı burnunda leopar bikinisiyle poz verdi! 'Leyla ile sabah kahvesi'

Ali ve Han adında iki oğlu olan çift kızlarına kavuşmak için gün sayıyor. Kız bebek heyecanı yaşayan ikiliden Korel, "Güzel ve değişik bir duygu. Halit'te korku var" demişti. Ergenç ise, "Bergüzar'ın beklentisi ve heyecanı inanılmaz. İnşallah kızımızı mutlulukla kucağımıza alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Güzel anne Bergüzar Korel karnı burnunda leopar bikinisiyle poz verdi! 'Leyla ile sabah kahvesi'

İŞTE BERGÜZAR KOREL'İN ÇOK KONUŞULAN SON PAYLAŞIMI

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