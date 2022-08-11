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Haberler Galeri Güzel anne Özge Özpirinçci'den bikinili ayna pozu! Fit fiziğiyle övgüleri topladı
Giriş Tarihi: 11.08.2022 13:24 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 13:32

Güzel anne Özge Özpirinçci'den bikinili ayna pozu! Fit fiziğiyle övgüleri topladı

Tatar Ramazan' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı Burak Yamantürk ile geçtiğimiz Eylül ayında Marmaris'te nikâh masasına oturan Özge Özpirinçci, Aralık ayında da kızı Mercan'a kavuşmuştu. Güzel oyuncu son olarak bikinili ayna pozunu takipçileriyle paylaştı. 36 yaşındaki Özge Özpirinçci'nin doğum sonrası kilolarını hızlı bir şekilde vermesi ise gözlerden kaçmadı. Özge Özpirinçci'nin zayıflama sırrı ise merak konusu oldu. İşte güzel oyuncunun bikinili ayna pozu...

Güzel anne Özge Özpirinçci’den bikinili ayna pozu! Fit fiziğiyle övgüleri topladı

2014 yılında 'Tatar Ramazan' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, Eylül 2021'de Marmaris'te düzenlenen sade bir nikâhla hayatlarını birleştirmişti.

Güzel anne Özge Özpirinçci’den bikinili ayna pozu! Fit fiziğiyle övgüleri topladı

Evlendiğinde hamile olan Özpirinçci, kasım ayında kızı Mercan'a kavuşarak, ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı.

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Güzel anne Özge Özpirinçci’den bikinili ayna pozu! Fit fiziğiyle övgüleri topladı

Taze anne Özge Özpirinçci, bir dönem kızının ismini "Üzüm" koymak istediğini ancak bu fikrinden vazgeçtiği için pişman olduğunu itiraf etmişti.

Güzel anne Özge Özpirinçci’den bikinili ayna pozu! Fit fiziğiyle övgüleri topladı

Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün ilk göz ağrısı olan kızları Mercan kameralar ile ile tanışmıştı.

Güzel anne Özge Özpirinçci’den bikinili ayna pozu! Fit fiziğiyle övgüleri topladı

İşte Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün kızları Mercan...

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