Giriş Tarihi: 11.08.2022 13:24
Güncelleme Tarihi: 11.08.2022
13:32
Güzel anne Özge Özpirinçci'den bikinili ayna pozu! Fit fiziğiyle övgüleri topladı
Tatar Ramazan' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı Burak Yamantürk ile geçtiğimiz Eylül ayında Marmaris'te nikâh masasına oturan Özge Özpirinçci, Aralık ayında da kızı Mercan'a kavuşmuştu. Güzel oyuncu son olarak bikinili ayna pozunu takipçileriyle paylaştı. 36 yaşındaki Özge Özpirinçci'nin doğum sonrası kilolarını hızlı bir şekilde vermesi ise gözlerden kaçmadı. Özge Özpirinçci'nin zayıflama sırrı ise merak konusu oldu. İşte güzel oyuncunun bikinili ayna pozu...