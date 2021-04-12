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Haberler Galeri Güzel anne Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Lalin merak ediliyordu! Kime benzediği ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 11.04.2021 12:49 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 06:05

Güzel anne ile ’nun kızları merak ediliyordu! Kime benzediği ortaya çıktı!

Örnek evlilikleri parmakla gösterilen oyuncu çift ile , magazin gündeminden düşmüyor. 2016'da evlenen ve mutluluklarını geçtiğimiz ekim ayında doğan kızları 'le katlayan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal ilgi ile takip ediliyor. Şu sıralar anne olmanın keyfini çıkaran Sinem Kobal, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Kızının kendisine benzediğini söyleyen Sinem Kobal, "Babası 'Annesine benziyor ama içinden de Kenan bakıyor' demişti. Daha 5 buçuk aylık ama bence de bana benziyor" dedi.

Güzel anne Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Lalin merak ediliyordu! Kime benzediği ortaya çıktı!

2016'da ile evlenen ve geçen ekimde kızı 'i kucağına alan oyuncu , önceki gün Etiler'de görüntülendi.

Güzel anne Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Lalin merak ediliyordu! Kime benzediği ortaya çıktı!

Hürriyet'in haberine göre Kobal, "'i büyütüyorum. Onu seyretmek çok keyifli. Allah isteyen herkese nasip etsin. Şu zor günlerde ben Lalin'in tadını çıkarıyorum. Evimizin neşe kaynağı oldu" dedi.

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Güzel anne Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Lalin merak ediliyordu! Kime benzediği ortaya çıktı!

Kızının kendisine benzediğini söyleyen , "Babası 'Annesine benziyor ama içinden de Kenan bakıyor' demişti. Daha 5 buçuk aylık ama bence de bana benziyor" dedi.

Güzel anne Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Lalin merak ediliyordu! Kime benzediği ortaya çıktı!

BAKICIYA KARŞI DEĞİL

'i kendi büyüttüğünü söyleyen "Kendim ilgilenmekten çok mutluyum ama tabii ki yardım almak önemli. Tecrübesi olan annem, arkadaşım ya da bir bakıcıdan ne kadar destek alabilirsem o kadar rahat oluyor. Bebeğe de daha iyi yansıyor. Ama bizim şu an keyfimiz yerinde" diye konuştu.

Güzel anne Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Lalin merak ediliyordu! Kime benzediği ortaya çıktı!

Kobal, "Oyunculuğa ne zaman döneceksiniz?" sorusuna ise "Henüz erken" cevabını verdi.

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