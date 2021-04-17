HaberlerGaleriGüzel anne Sinem Kobal'dan göz dolduran pozlar! Sinem Kobal bu kez evden paylaştı duru güzelliğiyle kendine hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 17.04.2021 17:21Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 17:28
Güzel anne Sinem Kobal'dan göz dolduran pozlar! Sinem Kobal bu kez evden paylaştı duru güzelliğiyle kendine hayran bıraktı!
Kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan Sinem Kobal, Instagram'da 5,8 milyonluk geniş bir takipçi kitlesine sahip. Kızı Lalin'e 6 ay önce kavuşan Sinem Kobal, uzun zamandır setlerden uzak duruyor. Hayranlarıyla sosyal medya hesabından hasret gideren Kobal, her paylaşımıyla takipçilerini mest etmeyi başarıyor. Geçtiğimiz günlerde kızı Lalin'in yüzünü ilk kez gösteren güzel oyuncudan bu kez ev pozları geldi. Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Sinem Kobal, duru güzelliği ile bir kez daha göz doldurdu...