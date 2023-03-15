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Haberler Galeri Güzel manken Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli yaza hazırlık yapıyor! Çağla kesenin ağzını açtı!
Giriş Tarihi: 15.03.2023 07:30 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 07:33

Güzel manken Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli yaza hazırlık yapıyor! Çağla kesenin ağzını açtı!

Güzel manken Çağla Şıkel, uzun yıllar sonra aradığı aşkı buldu. Deneyimli manken Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli artık kaçmıyor. 2015 yılın şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğini sonlandıran Çağla Şıkel, özel hayatını gizli yaşamaya her zaman dikkat etti. Birçok isim ile anılan manken Çağla Şıkel neredeyse hiç görüntü vermedi. İki erkek çocuk annesi olan Çağla Şıkel 8 yıl sonra kural bozdu ve sevgilisi avukat Nail Gönenli ilişkisini ilan etti. Çağla Şıkel, yaz sezonu için düğmeye bastı. Rotayı Bodrum'a değil yine Çeşme'ye kırdı. Sevgilisi Nail Gönenli'nin de isteğiyle sezonluk villa kiraladı. İşte tüm detaylar…

Güzel manken Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli yaza hazırlık yapıyor! Çağla kesenin ağzını açtı!

Çağla Şıkel, yaz sezonu için düğmeye bastı. Rotayı Bodrum'a değil yine Çeşme'ye kırdı. Sevgilisi Nail Gönenli'nin de isteğiyle sezonluk villa kiraladı. 750 bin TL ödeme yaptı. 44 yaşındaki model, yaz aylarında sezonluk ev kiralayıp popüler ve kazık mekanlardan da mümkün olduğunca uzak duruyor.

Güzel manken Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli yaza hazırlık yapıyor! Çağla kesenin ağzını açtı!

Ünlü manken, sunucu Çağla Şıkel, bu yaz ki tercihini de Çeşme'den yana kullandı. Sevgilisi Nail Gönenli'nin de isteğiyle buradan bir villa kiralayan ünlü model, iddiaya göre sezon için 750 bin TL ödedi.

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Güzel manken Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli yaza hazırlık yapıyor! Çağla kesenin ağzını açtı!

Takvim'in haberine göre; Geçtiğimiz yıllarda tutkunu olduğu Bodrum'u bırakıp rotasını Çeşme'ye çeviren Çağla Şıkel, 2023 sezonu için de kararını verdi.

Güzel manken Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli yaza hazırlık yapıyor! Çağla kesenin ağzını açtı!

Son haftalarda avukat Nail Gönenli ile dolu dizgin bir aşk yaşayan ünlü model, sevgilisinin de isteğiyle tercihini yine Çeşme'den yana yaptı.

Güzel manken Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli yaza hazırlık yapıyor! Çağla kesenin ağzını açtı!

Önceki gün Emirgan'daki bir mekanda görüntülenen Çağla Şıkel ile Nail Gönenli, mutluluklarıyla dikkat çekti...

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