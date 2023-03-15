Giriş Tarihi: 15.03.2023 07:30 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 07:33

Güzel manken Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli yaza hazırlık yapıyor! Çağla kesenin ağzını açtı!

Güzel manken Çağla Şıkel, uzun yıllar sonra aradığı aşkı buldu. Deneyimli manken Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli artık kaçmıyor. 2015 yılın şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğini sonlandıran Çağla Şıkel, özel hayatını gizli yaşamaya her zaman dikkat etti. Birçok isim ile anılan manken Çağla Şıkel neredeyse hiç görüntü vermedi. İki erkek çocuk annesi olan Çağla Şıkel 8 yıl sonra kural bozdu ve sevgilisi avukat Nail Gönenli ilişkisini ilan etti. Çağla Şıkel, yaz sezonu için düğmeye bastı. Rotayı Bodrum'a değil yine Çeşme'ye kırdı. Sevgilisi Nail Gönenli'nin de isteğiyle sezonluk villa kiraladı. İşte tüm detaylar…