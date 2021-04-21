HaberlerGaleriGüzel oyuncu Afra Saraçoğlu dudak uçuklatan reklam kazancıyla kendini ödüllendirdi! Afra Saraçoğlu'nun kendine aldığı hediye ağızları açık bıraktı!
Giriş Tarihi: 21.04.2021 12:02Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 12:05
Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu dudak uçuklatan reklam kazancıyla kendini ödüllendirdi! Afra Saraçoğlu'nun kendine aldığı hediye ağızları açık bıraktı!
Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, gündemden düşmüyor. Son dönemin parlayan yıldızları arasında yer alan 23 yaşındaki Afra Saraçoğlu, şimdilerde dijitalde pek çok projeyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Aynı zamanda üst üste üç büyük markayla anlaşma imzalayan genç oyuncu, kazancıyla hayallerini gerçekleştirdi. Kendisini ödüllendiren Afra Saraçoğlu, 650 bin liralık bir otomobil aldı. Saraçoğlu'nun bu hamlesine hayranlarından yorum yağdı...