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Haberler Galeri Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu dudak uçuklatan reklam kazancıyla kendini ödüllendirdi! Afra Saraçoğlu'nun kendine aldığı hediye ağızları açık bıraktı!
Giriş Tarihi: 21.04.2021 12:02 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 12:05

Güzel oyuncu dudak uçuklatan reklam kazancıyla kendini ödüllendirdi! 'nun kendine aldığı hediye ağızları açık bıraktı!

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu , gündemden düşmüyor. Son dönemin parlayan yıldızları arasında yer alan 23 yaşındaki , şimdilerde dijitalde pek çok projeyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Aynı zamanda üst üste üç büyük markayla anlaşma imzalayan genç oyuncu, kazancıyla hayallerini gerçekleştirdi. Kendisini ödüllendiren Afra Saraçoğlu, 650 bin liralık bir otomobil aldı. Saraçoğlu'nun bu hamlesine hayranlarından yorum yağdı...

Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu dudak uçuklatan reklam kazancıyla kendini ödüllendirdi! Afra Saraçoğlu'nun kendine aldığı hediye ağızları açık bıraktı!

Son yılların yükselen yıldızlarından olan ünlü oyuncu , yaz sezonu için üç büyük markayla anlaşma imzalayarak, onların reklam yüzleri oldu.

Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu dudak uçuklatan reklam kazancıyla kendini ödüllendirdi! Afra Saraçoğlu'nun kendine aldığı hediye ağızları açık bıraktı!

Çağan Irmak'ın yönettiği yeni dizisiyle de yakında ekranla buluşacak olan Saraçoğlu, kendine güzel bir hediye aldı.

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Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu dudak uçuklatan reklam kazancıyla kendini ödüllendirdi! Afra Saraçoğlu'nun kendine aldığı hediye ağızları açık bıraktı!

HAYALİNDEKİ OTOMOBİL

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; 23 yaşındaki güzel oyuncu, kendini ödüllendirmek için 650 bin liralık bir otomobil satın aldı.

Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu dudak uçuklatan reklam kazancıyla kendini ödüllendirdi! Afra Saraçoğlu'nun kendine aldığı hediye ağızları açık bıraktı!

DANGALAK BİR KIZDIM

Oyuncu 'Öğretmen' dizisindeki rol arkadaşı Efekan Can ile Instagram hesabından canlı yayın yapmıştı.

Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu dudak uçuklatan reklam kazancıyla kendini ödüllendirdi! Afra Saraçoğlu'nun kendine aldığı hediye ağızları açık bıraktı!

Bir hayranının "Oynamak istediğiniz bir rol var mı?" sorusuna şöyle cevap verdi:

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