Giriş Tarihi: 03.08.2022 09:17
Güncelleme Tarihi: 03.08.2022
09:29
Güzel oyuncu Burcu Biricik mavi bikinisiyle yıktı geçti! Sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu!
Güzel oyuncu Burcu Biricik, her hareketiyle adından szö ettirmeyi başarıyor. Emre Yetkin ile evli olan Burcu Biricik, kariyerinde zirveyi yaşıyor. "Hayat Şarkısı" dizisiyle yıldızı parlayan, Burcu Biricik, Kırmızı Oda dizisinde can verdiği Boncuk rolüyle adını geniş kitlelere duyurdu. Biricik şimdilerde rol aldığı "Camdaki Kız" dizisindeki Nalan karakteriyle sevenlerinden tam not alıyor. Sevilen oyuncu eşiyle tatilde. 33 yaşındaki Burcu Biricik, mavi bikinisiyle çektirdiği karelerini takipçileriyle paylaştı. İşte Burcu Biricik'in yeni paylaşımları...