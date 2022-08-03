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Haberler Galeri Güzel oyuncu Burcu Biricik mavi bikinisiyle yıktı geçti! Sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu!
Giriş Tarihi: 03.08.2022 09:17 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 09:29

Güzel oyuncu Burcu Biricik mavi bikinisiyle yıktı geçti! Sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu!

Güzel oyuncu Burcu Biricik, her hareketiyle adından szö ettirmeyi başarıyor. Emre Yetkin ile evli olan Burcu Biricik, kariyerinde zirveyi yaşıyor. "Hayat Şarkısı" dizisiyle yıldızı parlayan, Burcu Biricik, Kırmızı Oda dizisinde can verdiği Boncuk rolüyle adını geniş kitlelere duyurdu. Biricik şimdilerde rol aldığı "Camdaki Kız" dizisindeki Nalan karakteriyle sevenlerinden tam not alıyor. Sevilen oyuncu eşiyle tatilde. 33 yaşındaki Burcu Biricik, mavi bikinisiyle çektirdiği karelerini takipçileriyle paylaştı. İşte Burcu Biricik'in yeni paylaşımları...

Güzel oyuncu Burcu Biricik mavi bikinisiyle yıktı geçti! Sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu!

Şimdilerde ekranların aranılan yüzü olan Burcu Biricik'i 2011 yılında katıldığı Artiz Mektebi yarışmasında tanımıştık. 33 yaşındaki güzel oyuncu, şimdilerde ekranların aranılan yüzü oldu.

Güzel oyuncu Burcu Biricik mavi bikinisiyle yıktı geçti! Sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu!

Güzel oyuncu, Emre Yetkin ile dünyaevine girmişti. İkili murlu anlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

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Güzel oyuncu Burcu Biricik mavi bikinisiyle yıktı geçti! Sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu!

Burcu Biricik, hem özel hayatıyla hem de kariyeriyle adından sıkça bahsettiriyor.

Güzel oyuncu Burcu Biricik mavi bikinisiyle yıktı geçti! Sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu!

Biricik kariyerindeki ilk sıçramayı başrolünde yer aldığı "Hayat Şarkısı" dizisiyle yaşamıştı.

Güzel oyuncu Burcu Biricik mavi bikinisiyle yıktı geçti! Sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu!

Burcu Biricik, ardından Kırmızı Oda dizisindek Boncuk rolüyle adını geniş kitlelere duyurdu. Birick, Kırmızı Oda'da Feyyaz Şerifoğlu ile rol almıştı.

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