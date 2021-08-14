Güzel oyuncu Cemre Baysel, yeni sezonda "Baht Oyunu" dizisindeki başarılı oyunculuğu ile adından sık sık söz ettiriyor. Aytaç Şaşmaz ile başrolü paylaşan Cemre Baysel, her hareketi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Instagram'da 2,1 milyon takipçiye sahip olan Baysel, son olarak yaptığı imaj değişikliği ile gündemde. Saç rengini ve stilini değiştiren güzel oyuncu, son halini sosyal medya hesabından yayınladı. Cemre Baysel'in son haline ise adının aşk dedikodularına karıştığı rol arkadaşı Aytaç Şaşmaz kayıtsız kalamadı. İşte Şaşmaz'ın dikkat çeken o yorumu...