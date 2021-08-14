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Haberler Galeri Güzel oyuncu Cemre Baysel imaj değişikliğine gitti! Cemre Baysel'in son haline rol arkadaşı Aytaç Şaşmaz kayıtsız kalamadı!
Giriş Tarihi: 14.08.2021 16:44 Güncelleme Tarihi: 14.08.2021 16:46

Güzel oyuncu Cemre Baysel imaj değişikliğine gitti! Cemre Baysel'in son haline rol arkadaşı Aytaç Şaşmaz kayıtsız kalamadı!

Güzel oyuncu Cemre Baysel, yeni sezonda "Baht Oyunu" dizisindeki başarılı oyunculuğu ile adından sık sık söz ettiriyor. Aytaç Şaşmaz ile başrolü paylaşan Cemre Baysel, her hareketi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Instagram'da 2,1 milyon takipçiye sahip olan Baysel, son olarak yaptığı imaj değişikliği ile gündemde. Saç rengini ve stilini değiştiren güzel oyuncu, son halini sosyal medya hesabından yayınladı. Cemre Baysel'in son haline ise adının aşk dedikodularına karıştığı rol arkadaşı Aytaç Şaşmaz kayıtsız kalamadı. İşte Şaşmaz'ın dikkat çeken o yorumu...

Güzel oyuncu Cemre Baysel imaj değişikliğine gitti! Cemre Baysel’in son haline rol arkadaşı Aytaç Şaşmaz kayıtsız kalamadı!

Güzel oyuncu Cemre Baysel, yeni sezonda "Baht Oyunu" dizisindeki başarılı oyunculuğu ile adından sık sık söz ettiriyor.

Güzel oyuncu Cemre Baysel imaj değişikliğine gitti! Cemre Baysel’in son haline rol arkadaşı Aytaç Şaşmaz kayıtsız kalamadı!

Aytaç Şaşmaz ile başrolü paylaşan Cemre Baysel, her hareketi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

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Güzel oyuncu Cemre Baysel imaj değişikliğine gitti! Cemre Baysel’in son haline rol arkadaşı Aytaç Şaşmaz kayıtsız kalamadı!

Instagram'da 2,1 milyon takipçiye sahip olan Baysel, son olarak yaptığı imaj değişikliği ile gündemde.

Güzel oyuncu Cemre Baysel imaj değişikliğine gitti! Cemre Baysel’in son haline rol arkadaşı Aytaç Şaşmaz kayıtsız kalamadı!

Genç oyuncu Baysel imajını değiştirerek, saçlarını boyattı.

Güzel oyuncu Cemre Baysel imaj değişikliğine gitti! Cemre Baysel’in son haline rol arkadaşı Aytaç Şaşmaz kayıtsız kalamadı!

Yeni haline beğeni yağan ünlü oyuncuya rol arkadaşı Aytaç Şaşmaz'ın yaptığı yorum ise aralarındaki aşk dedikodularını güçlendirdi.

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