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Haberler Galeri Güzel oyuncu Ege Kökenli kızıl saçlarıyla Elçin Sangu'ya benzetildi! Ege Kökenli'nin süper minili pozları yaktı geçti!
Giriş Tarihi: 16.12.2022 11:15 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 11:24

Güzel oyuncu Ege Kökenli kızıl saçlarıyla Elçin Sangu'ya benzetildi! Ege Kökenli'nin süper minili pozları yaktı geçti!

'Yahşi Cazibe', 'Çalıkuşu', 'Güneşin Kızları', 'Benim Tatlı Yalanım', 'Kalp Atışı' ,'Yasak Elma', 'Kefaret' gibi dizilerde rol alan güzel oyuncu Ege Kökenli, Ocak 2020'de uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Lior Ahituv ile dünyaevine girmişti. Son olarak 'Duy Beni' adlı diziyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Ege Kökenli yeni imajı ile sosyal medyada ilgi odağı oldu. Ege Kökenli'nin yeni imajı oldukça beğenilirken kızıl saçlarıyla meslektaşı Elçin Sangu'ya benzetildi. Ege Kökenli'nin göğüs dekolteli mini elbisesi ile verdiği pozlarına yorum ve beğeni yağdı. İşte görenin Elçin Sangu zannettiği Ege Kökenli'nin kızıl saçlı yeni imajı...

Güzel oyuncu Ege Kökenli kızıl saçlarıyla Elçin Sangu’ya benzetildi! Ege Kökenli’nin süper minili pozları yaktı geçti!

Önceki yıllarda 'Yahşi Cazibe', 'Çalıkuşu', 'Güneşin Kızları', 'Benim Tatlı Yalanım', 'Kalp Atışı' ,'Yasak Elma', 'Kefaret' gibi dizilerde rol alan Ege Kökenli, Ocak 2020'de uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Lior Ahituv ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı.

Güzel oyuncu Ege Kökenli kızıl saçlarıyla Elçin Sangu’ya benzetildi! Ege Kökenli’nin süper minili pozları yaktı geçti!

Şimdilerde 'Duy Beni' adlı diziyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Ege Kökenli, iki yıl önce nişanlandığı 7 yıllık sevgilisi Lior Ahituv ile dünya evine girmişti.

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Güzel oyuncu Ege Kökenli kızıl saçlarıyla Elçin Sangu’ya benzetildi! Ege Kökenli’nin süper minili pozları yaktı geçti!

29 yaşındaki Ege Kökenli hem güzelliği hem de oyunculuğuyla adından söz ettiriyor.

Güzel oyuncu Ege Kökenli kızıl saçlarıyla Elçin Sangu’ya benzetildi! Ege Kökenli’nin süper minili pozları yaktı geçti!

Bu yılın en güzel gelinlerinden olan Ege Kökenli'nin gelinliği çok beğenilmişti.

Güzel oyuncu Ege Kökenli kızıl saçlarıyla Elçin Sangu’ya benzetildi! Ege Kökenli’nin süper minili pozları yaktı geçti!

Sarı saçlarıyla tanınan Ege Kökenli son olarak yeni imajı ile hayranlarını şaşırttı.

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