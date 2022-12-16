Güzel oyuncu Ege Kökenli kızıl saçlarıyla Elçin Sangu’ya benzetildi! Ege Kökenli’nin süper minili pozları yaktı geçti!

Önceki yıllarda 'Yahşi Cazibe', 'Çalıkuşu', 'Güneşin Kızları', 'Benim Tatlı Yalanım', 'Kalp Atışı' ,'Yasak Elma', 'Kefaret' gibi dizilerde rol alan Ege Kökenli, Ocak 2020'de uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Lior Ahituv ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı. Şimdilerde 'Duy Beni' adlı diziyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Ege Kökenli, iki yıl önce nişanlandığı 7 yıllık sevgilisi Lior Ahituv ile dünya evine girmişti. 29 yaşındaki Ege Kökenli hem güzelliği hem de oyunculuğuyla adından söz ettiriyor. Bu yılın en güzel gelinlerinden olan Ege Kökenli'nin gelinliği çok beğenilmişti. Sarı saçlarıyla tanınan Ege Kökenli son olarak yeni imajı ile hayranlarını şaşırttı. Radikal bir değişikliğe giden Ege Kökenli saçlarını kızıl yaptı. Son olarak GQ gecesine eşiyle katılan Ege Kökenli farklı tarzı ile dikkat çekmişti. Ege Kökenli kızıla boyadığı saçlarıylar meslektaşı Elçin Sangu'ya benzetildi. 'Aaa ahh kim bu?' diyerek paylaştığı kareler ile beğeni toplayan Ege Kökenli'ye yorum yağdı. Ege Kökenli göğüs dekolteli mini elbisesi ile verdiği pozları ardı ardına paylaştı. Doğu Demirkol'un Alelade programına konuk olan güzel oyuncu Ege Kökenli, estetik itirafıyla şaşırtmıştı. Demirkol'un, 'Hiç estetik yaptırdın mı?' sorusuna Kökenli, 'Kepçe kulak operasyonu oldum ama olmadı. Kulaklarım hala kepçe' demişti. Ege Kökenli kulak küçültme operasyonu yaptırdığını itiraf ederek 'Olmadı zaten çok da bir değişiklik hâlâ kepçe. Saçımı toplamak istiyorum toplayamıyorum' ifadelerini kullanmıştı.