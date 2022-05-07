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Haberler Galeri Güzel oyuncu Elçin Sangu yıllar sonra itiraf etti! Bu gerçeği kimse bilmiyordu...
Giriş Tarihi: 07.05.2022 10:54 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 11:01

Güzel oyuncu Elçin Sangu yıllar sonra itiraf etti! Bu gerçeği kimse bilmiyordu...

'Kiralık Aşk', Öyle Bir Geçer Zaman ki' ve 'Kurt Seyit ve Şura' gibi dizilerde rol alan Elçin Sangu, başarılı oyunculuk performansıyla dikkatleri sık sık üzerine çekiyor. Her hareketiyle adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu Elçin Sangu, paylaşımlarıyla da zaman zaman ses getiriyor. Güzel oyuncu son olarak çocukluğuyla ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. Çirkin bir çocuk olduğunu belirten Sangu'nun, çocukluğuna dair bilinmeyen detaylar ortaya çıktı. İşte Elçin Sangu'nun bilinmeyenleri...

Güzel oyuncu Elçin Sangu yıllar sonra itiraf etti! Bu gerçeği kimse bilmiyordu...

Rol aldığı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Elçin Sangu, her hareketiyle adından söz ettiriyor.

Güzel oyuncu Elçin Sangu yıllar sonra itiraf etti! Bu gerçeği kimse bilmiyordu...

Instagram'da 8,3 milyon takipçisi bulunan Sangu, paylaşımlarıyla da magazin gündemine damga vurmayı başarıyor.

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Güzel oyuncu Elçin Sangu yıllar sonra itiraf etti! Bu gerçeği kimse bilmiyordu...

Özel hayatıyla da merak konusu olan oyuncu, son olarak çocukluğuna dair yaptığı itiraf ile gündem oldu.

Güzel oyuncu Elçin Sangu yıllar sonra itiraf etti! Bu gerçeği kimse bilmiyordu...

Hürriyet'in haberine göre Elçin Sangu, küçükken kendi tabiriyle 'çirkin' ve arkadaşlarını sürekli rahatsız eden bir çocukmuş.

Güzel oyuncu Elçin Sangu yıllar sonra itiraf etti! Bu gerçeği kimse bilmiyordu...

Arkadaşlarını sürekli ağlatırmış.

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