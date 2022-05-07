Giriş Tarihi: 07.05.2022 10:54
Güncelleme Tarihi: 07.05.2022
11:01
Güzel oyuncu Elçin Sangu yıllar sonra itiraf etti! Bu gerçeği kimse bilmiyordu...
'Kiralık Aşk', Öyle Bir Geçer Zaman ki' ve 'Kurt Seyit ve Şura' gibi dizilerde rol alan Elçin Sangu, başarılı oyunculuk performansıyla dikkatleri sık sık üzerine çekiyor. Her hareketiyle adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu Elçin Sangu, paylaşımlarıyla da zaman zaman ses getiriyor. Güzel oyuncu son olarak çocukluğuyla ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. Çirkin bir çocuk olduğunu belirten Sangu'nun, çocukluğuna dair bilinmeyen detaylar ortaya çıktı. İşte Elçin Sangu'nun bilinmeyenleri...