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Haberler Galeri Güzel oyuncu Fahriye Evcen tekne pozlarıyla mest etti! Tatil sezonunu Bodrum'da açtı!
Giriş Tarihi: 13.07.2021 09:31 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 09:32

Güzel oyuncu Fahriye Evcen tekne pozlarıyla mest etti! Tatil sezonunu Bodrum'da açtı!

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü. Birlikteliklerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift oğulları Karan'ı 2019 yılında kucağına almıştı. Uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönen Fahriye Evcen yavaş yavaş yer aldığı reklam filmleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Eşi Burak Özçivit ve oğulları Karan ile Bodrum'da tatil yapan Fahriye Evcen'den tekne pozları geldi. Güzel oyuncu, verdiği birbirinden güzel pozlarla adeta şov yaptı. Fahriye Evcen, son paylaşımında rengârenk kıyafetiyle yaktı geçti. Fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken oyuncunun paylaşımına övgüler yağdı …

Güzel oyuncu Fahriye Evcen tekne pozlarıyla mest etti! Tatil sezonunu Bodrum'da açtı!

Burak Özçivit'le mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medyayı en aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Güzel oyuncu Fahriye Evcen tekne pozlarıyla mest etti! Tatil sezonunu Bodrum'da açtı!

Birlikteliklerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift oğulları Karan'ı 2019 yılında kucağına almıştı.

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Güzel oyuncu Fahriye Evcen tekne pozlarıyla mest etti! Tatil sezonunu Bodrum'da açtı!

Uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönen Fahriye Evcen yavaş yavaş yer aldığı reklam filmleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Güzel oyuncu Fahriye Evcen tekne pozlarıyla mest etti! Tatil sezonunu Bodrum'da açtı!

Eşi Burak Özçivit ve oğulları Karan ile Bodrum'da tatil yapan Fahriye Evcen'den tekne pozları geldi.

Güzel oyuncu Fahriye Evcen tekne pozlarıyla mest etti! Tatil sezonunu Bodrum'da açtı!

Güzel oyuncu, verdiği birbirinden güzel pozlarla adeta şov yaptı.

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