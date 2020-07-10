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Haberler Galeri Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile şarkıcı Reynmen yakalandı! İşte Farah Zeynep Abdullah ile şarkıcı Reynmen aşkının belgesi...

Güzel oyuncu ile şarkıcı yakalandı! İşte Farah Zeynep Abdullah ile ...

Kısa bir süre önce Doğu Demirkol ile birlikte olan güzel oyuncu ayrılık sonrası gönlünü fenomen şarkıcı 'e kaptırdı. Bir süredir birlikte oldukları bilinen Farah Zeynep Abdullah ile aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyorlar. Birlikte ilk defa görüntü veren oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen lakabıyla tanınan şarkıcı , bir mekanda baş başa romantik bir akşam geçirdi. İşte Farah Zeynep Abdullah ile şarkıcı Reynmen ...

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 10.07.2020 08:22 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 08:48
Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile şarkıcı Reynmen yakalandı! İşte Farah Zeynep Abdullah ile şarkıcı Reynmen aşkının belgesi...

Oyuncu ile lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni ve şarkıcı 'ın aşkı belgelendi.

Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile şarkıcı Reynmen yakalandı! İşte Farah Zeynep Abdullah ile şarkıcı Reynmen aşkının belgesi...

Geçtiğimiz aylarda Doğu Demirkol ile yaşadığı ilişkiyi bitiren Abdullah, gönlünü 'e kaptırdı.

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Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile şarkıcı Reynmen yakalandı! İşte Farah Zeynep Abdullah ile şarkıcı Reynmen aşkının belgesi...

Çift, görüntülenmemek için ilişkilerini gözlerden uzak yaşıyordu.

Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile şarkıcı Reynmen yakalandı! İşte Farah Zeynep Abdullah ile şarkıcı Reynmen aşkının belgesi...

ÖNLEM ALDILAR

Sevgililer, geçtiğimiz günlerde Levent'teki bir restoranda baş başa yemek yerken görüldü.

Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile şarkıcı Reynmen yakalandı! İşte Farah Zeynep Abdullah ile şarkıcı Reynmen aşkının belgesi...

Çift, mekanda tedbiri elden bırakmadı ve görüntülenme ihtimaline karşı birbirlerine mesafeli oturdu.

Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile şarkıcı Reynmen yakalandı! İşte Farah Zeynep Abdullah ile şarkıcı Reynmen aşkının belgesi...

Abdullah ve 'in yemek sırasında şakalaşmaları ve romantik halleri dikkatlerden kaçmadı.

Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile şarkıcı Reynmen yakalandı! İşte Farah Zeynep Abdullah ile şarkıcı Reynmen aşkının belgesi...

Daha önce 30 yaşındaki güzel oyuncu ile 25 yaşındaki Aktaş, gittikleri parkta baş başa objektife yansımıştı. Badminton oynayarak eğlenceli vakit geçiren ikili, "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu akıllara getirmişti.

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