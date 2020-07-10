Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile şarkıcı Reynmen yakalandı! İşte Farah Zeynep Abdullah ile şarkıcı Reynmen aşkının belgesi...

Kısa bir süre önce Doğu Demirkol ile birlikte olan güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah ayrılık sonrası gönlünü fenomen şarkıcı Reynmen'e kaptırdı. Bir süredir birlikte oldukları bilinen Farah Zeynep Abdullah ile şarkıcı Reynmen aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyorlar. Birlikte ilk defa görüntü veren oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen lakabıyla tanınan şarkıcı Yusuf Aktaş, bir mekanda baş başa romantik bir akşam geçirdi. İşte Farah Zeynep Abdullah ile şarkıcı Reynmen aşkının belgesi...