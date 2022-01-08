Güzel oyuncu Gökçe Bahadır’dan evlilik sinyali! Şarkıcı sevgilisi ile evleniyor mu?

Yaprak Dökümü dizisiyle yıldızı parlayan ve daha sonra yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Yer aldığı dizi setine ara vermek zorunda kalan Gökçe Bahadır sağlığına kavuşmuş yılbaşı gecesi de ekranlarda boy göstermişti. Gökçe Bahadır sesinin yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekmişti. Gökçe Bahadır, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Sete gittiğini ifade eden Bahadır, muhabirlerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Sevgilisi Emir Ersoy ile evlilik düşünceleri olup, olmadığı sorulan Gökçe Bahadır'ın yanıtı hayranlarını heyecanladıracak türden oldu.