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Haberler Galeri Güzel oyuncu Gökçe Bahadır'dan evlilik sinyali! Şarkıcı sevgilisi ile evleniyor mu?
Giriş Tarihi: 08.01.2022 16:48 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 16:57

Güzel oyuncu Gökçe Bahadır'dan evlilik sinyali! Şarkıcı sevgilisi ile evleniyor mu?

Yaprak Dökümü dizisiyle yıldızı parlayan ve daha sonra yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Yer aldığı dizi setine ara vermek zorunda kalan Gökçe Bahadır sağlığına kavuşmuş yılbaşı gecesi de ekranlarda boy göstermişti. Gökçe Bahadır sesinin yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekmişti. Gökçe Bahadır, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Sete gittiğini ifade eden Bahadır, muhabirlerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Sevgilisi Emir Ersoy ile evlilik düşünceleri olup, olmadığı sorulan Gökçe Bahadır'ın yanıtı hayranlarını heyecanladıracak türden oldu.

Güzel oyuncu Gökçe Bahadır’dan evlilik sinyali! Şarkıcı sevgilisi ile evleniyor mu?

er aldığı projelerdeki başarılı performansıyla ilgi gören ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, geçtiğimiz günlerde sevenlerini üzmüştü.

Güzel oyuncu Gökçe Bahadır’dan evlilik sinyali! Şarkıcı sevgilisi ile evleniyor mu?

Koronavirüse yakalandığını açıklayan Gökçe Bahadır, kısa sürede sağlığına kavuştu.

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Güzel oyuncu Gökçe Bahadır’dan evlilik sinyali! Şarkıcı sevgilisi ile evleniyor mu?

"BEN İYİYİM"

Ünlü oyuncu bu fotoğrafını 'Ben iyiyim. arayan, soran herkese teşekkür ederim. Sevgiyle, sağlıkla kalın." notu ile paylaşmıştı.

Güzel oyuncu Gökçe Bahadır’dan evlilik sinyali! Şarkıcı sevgilisi ile evleniyor mu?

Koronayı atlatan güzel oyuncunun dönüşü ise muhteşem oldu.

Güzel oyuncu Gökçe Bahadır’dan evlilik sinyali! Şarkıcı sevgilisi ile evleniyor mu?

Yaprak Dökümü dizisiyle yıldızı parlayan ve daha sonra yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, yılbaşı gecesi ekranda olan isimler arasında yerini aldı.

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