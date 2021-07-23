Güzel oyuncu Hande Doğandemir'in dalgalarla imtihanı! Hande Doğandemir siyah bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti!

"Kırmızı Oda" dizisindeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken, son olarak da "Hükümsüz" dizisinde başrol oynayan güzel oyuncu Hande Doğandemir, yoğun geçen bir sezonunu ardından tatilin keyfini çıkarıyor. Geçtiğimiz aylar yakalandığı koronavirüsü gördüğü tedavi ile atlatan Doğandemir, kötü günlerin ardından tatiline devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu, son olarak denizde çekilen siyah bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Hande Doğandemir'in dalgalarla boğuştuğu anlara hayranlarından beğeni yağdı.