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Haberler Galeri Güzel oyuncu Hande Doğandemir'in dalgalarla imtihanı! Hande Doğandemir siyah bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti!
Giriş Tarihi: 23.07.2021 15:40 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 15:42

Güzel oyuncu Hande Doğandemir'in dalgalarla imtihanı! Hande Doğandemir siyah bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti!

"Kırmızı Oda" dizisindeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken, son olarak da "Hükümsüz" dizisinde başrol oynayan güzel oyuncu Hande Doğandemir, yoğun geçen bir sezonunu ardından tatilin keyfini çıkarıyor. Geçtiğimiz aylar yakalandığı koronavirüsü gördüğü tedavi ile atlatan Doğandemir, kötü günlerin ardından tatiline devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu, son olarak denizde çekilen siyah bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Hande Doğandemir'in dalgalarla boğuştuğu anlara hayranlarından beğeni yağdı.

Güzel oyuncu Hande Doğandemir'in dalgalarla imtihanı! Hande Doğandemir siyah bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti!

"Kırmızı Oda" dizisindeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken, son olarak da "Hükümsüz" dizisinde başrol oynayan güzel oyuncu Hande Doğandemir, yoğun geçen bir sezonunu ardından tatilin keyfini çıkarıyor.

Güzel oyuncu Hande Doğandemir'in dalgalarla imtihanı! Hande Doğandemir siyah bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti!

Geçtiğimiz aylarda yakalandığı koronavirüsü gördüğü tedavi ile atlatan Doğandemir, kötü günlerin ardından tatiline devam ediyor.

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Güzel oyuncu Hande Doğandemir'in dalgalarla imtihanı! Hande Doğandemir siyah bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti!

Son olarak 'Hükümsüz' dizisinde başrol oynayan Hande Doğandemir, sosyal medya hesabından dalgalarla boğuştuğu anları paylaştı.

Güzel oyuncu Hande Doğandemir'in dalgalarla imtihanı! Hande Doğandemir siyah bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti!

DALGALARLA DANS

Denizde birbirinden farklı pozlar veren 35 yaşındaki güzel oyuncu, paylaşımının altına "Oh no (hayır)" notunu düştü.

Güzel oyuncu Hande Doğandemir'in dalgalarla imtihanı! Hande Doğandemir siyah bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti!

Altı kare yayınlayan Doğandemir, bir ara dalgalar nedeniyle düştü.

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