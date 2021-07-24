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Haberler Galeri Hande Doğandemir'in dalgalarla imtihanı... Güzel oyuncu Hande Doğandemir siyah bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti!
Giriş Tarihi: 24.07.2021 09:41 Güncelleme Tarihi: 24.07.2021 09:42

Hande Doğandemir'in dalgalarla imtihanı... Güzel oyuncu Hande Doğandemir siyah bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti!

"Kırmızı Oda" dizisindeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken, son olarak da "Hükümsüz" dizisinde başrol oynayan güzel oyuncu Hande Doğandemir, yoğun geçen bir sezonunu ardından tatilin keyfini çıkarıyor. Geçtiğimiz aylar yakalandığı koronavirüsü gördüğü tedavi ile atlatan Doğandemir, kötü günlerin ardından tatiline devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu, son olarak denizde çekilen siyah bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Hande Doğandemir'in dalgalarla boğuştuğu anlara hayranlarından beğeni yağdı.

Hande Doğandemir'in dalgalarla imtihanı... Güzel oyuncu Hande Doğandemir siyah bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti!

"Kırmızı Oda" dizisindeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken, son olarak da "Hükümsüz" dizisinde başrol oynayan güzel oyuncu Hande Doğandemir, yoğun geçen bir sezonunu ardından tatilin keyfini çıkarıyor.

Hande Doğandemir'in dalgalarla imtihanı... Güzel oyuncu Hande Doğandemir siyah bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti!

Geçtiğimiz aylarda yakalandığı koronavirüsü gördüğü tedavi ile atlatan Doğandemir, kötü günlerin ardından tatiline devam ediyor.

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Hande Doğandemir'in dalgalarla imtihanı... Güzel oyuncu Hande Doğandemir siyah bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti!

Son olarak 'Hükümsüz' dizisinde başrol oynayan Hande Doğandemir, sosyal medya hesabından dalgalarla boğuştuğu anları paylaştı.

Hande Doğandemir'in dalgalarla imtihanı... Güzel oyuncu Hande Doğandemir siyah bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti!

DALGALARLA DANS

Denizde birbirinden farklı pozlar veren 35 yaşındaki güzel oyuncu, paylaşımının altına "Oh no (hayır)" notunu düştü.

Hande Doğandemir'in dalgalarla imtihanı... Güzel oyuncu Hande Doğandemir siyah bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti!

Altı kare yayınlayan Doğandemir, bir ara dalgalar nedeniyle düştü.

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