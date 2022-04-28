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Haberler Galeri Güzel oyuncu Hande Erçel ile Kaan Yıldırım’ın aşkı gerçek mi? Dikkat çeken ayrıntı…
Giriş Tarihi: 28.04.2022 07:41 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 07:42

Güzel oyuncu Hande Erçel ile Kaan Yıldırım’ın aşkı gerçek mi? Dikkat çeken ayrıntı…

Güzel oyuncu Hande Erçel, dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı meslektaşı Kerem Bürsin ile geçtiğimiz günlerde ilişkisini noktalamıştı. Özel hayatıyla sık sık magazinde yer alan Hande Erçel, kısa süre içinde aşk bombasını patlattı. Hande Erçel; geçen aylarda Hadise ile olaylı ilişkisi sona eren, eski rol arkadaşı Kaan Yıldırım'a gönlünü kaptırdı. Aşk haberleri magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Erçel ile Kaan Yıldırım ile gecelerde eğlenirken görüntülenmişti ama ikili aşk haberlerini yalanlamıştı. Hande Erçel ile Kaan Yıldırım aşkı belgelendi. Genç çift Londra sokaklarında görüntülenmişti. Erçel, önceki gün Etiler'deydi. Ünlü oyuncu, ilişkisi hakkında sorulan sorulara "Her şey yolunda" diye cevap vererek beraberliği doğruladı. Erçel, Yıldırım'la yaptığı tatil için "Çok keyifliydi" dedi.

GÖKHAN GÖKDUMAN
Güzel oyuncu Hande Erçel ile Kaan Yıldırım’ın aşkı gerçek mi? Dikkat çeken ayrıntı…

Hande Erçel, Kerem Bürsin ile ayrılığının üzerinden çok geçmeden oyuncu Kaan Yıldırım ile yeni bir ilişkiye başlamıştı.

Güzel oyuncu Hande Erçel ile Kaan Yıldırım’ın aşkı gerçek mi? Dikkat çeken ayrıntı…

Güzel oyuncu, geçtiğimiz hafta Yıldırım ile Londra sokaklarında görüntülenmişti.

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Güzel oyuncu Hande Erçel ile Kaan Yıldırım’ın aşkı gerçek mi? Dikkat çeken ayrıntı…

Erçel, önceki gün Etiler'deydi. Ünlü oyuncu, ilişkisi hakkında sorulan sorulara "Her şey yolunda" diye cevap vererek beraberliği doğruladı.

Güzel oyuncu Hande Erçel ile Kaan Yıldırım’ın aşkı gerçek mi? Dikkat çeken ayrıntı…

Erçel, Yıldırım'la yaptığı tatil için "Çok keyifliydi" dedi.

Güzel oyuncu Hande Erçel ile Kaan Yıldırım’ın aşkı gerçek mi? Dikkat çeken ayrıntı…

Öte yandan; Aşk haberleri magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Erçel ile Kaan Yıldırım ile gecelerde eğlenirken görüntülenmişti ama ikili aşk haberlerini yalanlamıştı. Hande Erçel ile Kaan Yıldırım aşkı belgelendi.

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