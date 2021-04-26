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Haberler Galeri Güzel oyuncu Hande Erçel sevgilisi Kerem Bürsin’in romantik sözlerine kayıtsız kalamadı! ‘Havada aşk kokusu var’
Giriş Tarihi: 26.04.2021 06:12 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 07:05

Güzel oyuncu sevgilisi ’in sözlerine kayıtsız kalamadı! ‘Havada kokusu var’

Yakışıklı oyuncu ve 'in tatili tüm hızıyla devam ediyor. Her defasında yaşadıkları öne sürülen ikili sürpriz paylaşımlar yaparak iddiaları güçlendirdi. Aşk iddialarını sürekli reddeden Hande Erçel ve Kerem Bürsin birlikte Maldivler'de tatilin keyfini çıkartıyor. Basına yansıyan haberlerin ardından tatillerinden kesitleri paylaşan ünlü çift, son paylaşımlarıyla adeta aşklarını . Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in paylaşımlarını gören takipçilerinden yorum yağdı. İkilinin hayranları 'Havada aşk kokusu var' yorumları yaptı. Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in son paylaşımları aşk itirafı olarak yorumlandı.

Güzel oyuncu Hande Erçel sevgilisi Kerem Bürsin’in romantik sözlerine kayıtsız kalamadı! ‘Havada aşk kokusu var’

Her fırsatta "Arkadaşız" açıklamasını yapan ve , rol aldıkları dizinin sezon finali vermesinin ardından 'e gitmişti.

Güzel oyuncu Hande Erçel sevgilisi Kerem Bürsin’in romantik sözlerine kayıtsız kalamadı! ‘Havada aşk kokusu var’

Hayranları tarafından görüntülenen ikilinin baş başa tatil yaptıkları ortaya çıkmıştı.

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Güzel oyuncu Hande Erçel sevgilisi Kerem Bürsin’in romantik sözlerine kayıtsız kalamadı! ‘Havada aşk kokusu var’

Tatillerinden sık sık görüntüler paylaşan çiftten Bürsin, 'in fotoğrafını hesabından hesabından yayınladı. Ünlü oyuncu, paylaşımında, "Güzel bir yerde, güzel bir kadınla, güzel bir manzara..." ifadelerini kullandı.

Güzel oyuncu Hande Erçel sevgilisi Kerem Bürsin’in romantik sözlerine kayıtsız kalamadı! ‘Havada aşk kokusu var’

KEREM'İN SÖZLERİNİ TAMAMLADI

Bürsin'in paylaşımı sosyal medyada itirafı olarak yorumlanırken; Hande, partnerinin bu sözleri "Ve sen" diyerek tamamladı.

Güzel oyuncu Hande Erçel sevgilisi Kerem Bürsin’in romantik sözlerine kayıtsız kalamadı! ‘Havada aşk kokusu var’

Öte yandan Instagram'da 20 milyondan fazla takipçisi olan Erçel ile Bürsin'in sponsorlu tatile çıktıkları ve kaldıkları otele para ödemedikleri öne sürülmüştü.

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