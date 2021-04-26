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Haberler Galeri Maldivler kaçamağı aşklarını ortaya çıkardı! Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşka geldi! İşte romantik paylaşımları…
Giriş Tarihi: 26.04.2021 06:12 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 15:03

kaçamağı aşklarını ortaya çıkardı! ile aşka geldi! İşte paylaşımları…

Yakışıklı oyuncu ve 'in tatili tüm hızıyla devam ediyor. Her defasında yaşadıkları öne sürülen ikili sürpriz paylaşımlar yaparak iddiaları güçlendirdi. Aşk iddialarını sürekli reddeden Hande Erçel ve Kerem Bürsin birlikte Maldivler'de tatilin keyfini çıkartıyor. Basına yansıyan haberlerin ardından tatillerinden kesitleri paylaşan ünlü çift, son paylaşımlarıyla adeta aşklarını . Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in paylaşımlarını gören takipçilerinden yorum yağdı. İkilinin hayranları 'Havada aşk kokusu var' yorumları yaptı. Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in son paylaşımları aşk itirafı olarak yorumlandı.

Maldivler kaçamağı aşklarını ortaya çıkardı! Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşka geldi! İşte romantik paylaşımları…

Her fırsatta "Arkadaşız" açıklamasını yapan ve , rol aldıkları dizinin sezon finali vermesinin ardından 'e gitmişti.

Maldivler kaçamağı aşklarını ortaya çıkardı! Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşka geldi! İşte romantik paylaşımları…

Hayranları tarafından görüntülenen ikilinin baş başa tatil yaptıkları ortaya çıkmıştı.

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Maldivler kaçamağı aşklarını ortaya çıkardı! Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşka geldi! İşte romantik paylaşımları…

Tatillerinden sık sık görüntüler paylaşan çiftten Bürsin, 'in fotoğrafını hesabından hesabından yayınladı. Ünlü oyuncu, paylaşımında, "Güzel bir yerde, güzel bir kadınla, güzel bir manzara..." ifadelerini kullandı.

Maldivler kaçamağı aşklarını ortaya çıkardı! Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşka geldi! İşte romantik paylaşımları…

KEREM'İN SÖZLERİNİ TAMAMLADI

Bürsin'in paylaşımı sosyal medyada itirafı olarak yorumlanırken; Hande, partnerinin bu sözleri "Ve sen" diyerek tamamladı.

Maldivler kaçamağı aşklarını ortaya çıkardı! Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşka geldi! İşte romantik paylaşımları…

Öte yandan Instagram'da 20 milyondan fazla takipçisi olan Erçel ile Bürsin'in sponsorlu tatile çıktıkları ve kaldıkları otele para ödemedikleri öne sürülmüştü.

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