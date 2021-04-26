Maldivler kaçamağı aşklarını ortaya çıkardı! Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşka geldi! İşte romantik paylaşımları…

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in Maldivler tatili tüm hızıyla devam ediyor. Her defasında aşk yaşadıkları öne sürülen ikili sürpriz paylaşımlar yaparak iddiaları güçlendirdi. Aşk iddialarını sürekli reddeden Hande Erçel ve Kerem Bürsin birlikte Maldivler'de tatilin keyfini çıkartıyor. Basına yansıyan haberlerin ardından tatillerinden kesitleri paylaşan ünlü çift, son paylaşımlarıyla adeta aşklarını ilan ettiler. Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in romantik paylaşımlarını gören takipçilerinden yorum yağdı. İkilinin hayranları 'Havada aşk kokusu var' yorumları yaptı. Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in son paylaşımları aşk itirafı olarak yorumlandı.