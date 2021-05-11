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Giriş Tarihi: 10.05.2021 13:48Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 12:04
Güzel oyuncu Hande Erçel'in anne özlemi yürekleri sızlattı! ‘İlhan kaynağım gücüm esaretim sensin...’
Son dönemde kariyerinin zirvesini yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel magazin gündeminden düşmüyor. Hande Erçel, iki yıl önce hayatını kaybeden annesi Aylin Erçel'le ilgili paylaşım yaptı. Hande Erçel'in Anneler Günü paylaşımı hayranlarını duygulandırdı. İşte Hande Erçel'in yürek burkan Anneler Günü paylaşımı …