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Haberler Galeri Güzel oyuncu Hande Erçel'in anne özlemi yürekleri sızlattı! ‘İlhan kaynağım gücüm esaretim sensin...’
Giriş Tarihi: 10.05.2021 13:48 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 12:04

Güzel oyuncu 'in anne özlemi yürekleri sızlattı! ‘İlhan kaynağım gücüm esaretim sensin...’

Son dönemde kariyerinin zirvesini yaşayan güzel oyuncu magazin gündeminden düşmüyor. Hande Erçel, iki yıl önce hayatını kaybeden annesi 'le ilgili paylaşım yaptı. Hande Erçel'in paylaşımı hayranlarını duygulandırdı. İşte Hande Erçel'in yürek burkan Anneler Günü paylaşımı …

Güzel oyuncu Hande Erçel'in anne özlemi yürekleri sızlattı! ‘İlhan kaynağım gücüm esaretim sensin...’

, iki yıl önce hayatını kaybeden annesi 'le ilgili paylaşım yaptı. Erçel'in paylaşımı hayranlarını duygulandırdı.

Güzel oyuncu Hande Erçel'in anne özlemi yürekleri sızlattı! ‘İlhan kaynağım gücüm esaretim sensin...’

Güzel oyuncu , 2019 yılı Ocak ayında kaybettiği annesi 'in 'nü Instagram hesabından yapığı paylaşımla kutladı.

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Güzel oyuncu Hande Erçel'in anne özlemi yürekleri sızlattı! ‘İlhan kaynağım gücüm esaretim sensin...’

Ablası Gamze Erçel'le annesinin kucağındaki çocukluk karesini yayınlayan oyuncu, yazdığı mesajla duygulandırdı.

Güzel oyuncu Hande Erçel'in anne özlemi yürekleri sızlattı! ‘İlhan kaynağım gücüm esaretim sensin...’

, "İlhan kaynağım, gücüm, esaretim sensin...Hâlâ kucağındaymışım gibi...Pudra kokulum" diye yazdı.

Güzel oyuncu Hande Erçel'in anne özlemi yürekleri sızlattı! ‘İlhan kaynağım gücüm esaretim sensin...’

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