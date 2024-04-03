Giriş Tarihi: 03.04.2024 13:36
Güzel oyuncu meğer İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşiymiş! Sarışın güzel Kardelen Hacıoğlu mest etti...
Ayla filminin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de çok konuşuluyor. Yakışıklı oyuncu İsmail Hacıoğlu sosyal medyanın ilgi ile takip ettiği ünlülerden. Oyuncu İsmail Hacıoğlu, haftalarda günlerde eski eşi Duygu Kaya Kumarki ile barışmıştı. İsmail Hacıoğlu'nun özel hayatını markaj altına alan hayranları öğrendikleri gerçekle şaşırdı. İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu da kendisi gibi oyuncu. İşte İsmail Hacıoğlu'nun oyuncu kardeşi ve sizin için derlediğimiz ünlülerin merak edilen kardeşleri...