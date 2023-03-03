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Haberler Galeri Güzel oyuncu meğer Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sının kızıymış! Usta oyuncu Şerif Sezer'in kızı da çok ünlü!
Giriş Tarihi: 03.03.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 11:52

Güzel oyuncu meğer Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sının kızıymış! Usta oyuncu Şerif Sezer'in kızı da çok ünlü!

Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisi sosyal medyanın konuşulanlarından. Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları özel hayatlarıyla oldukça merak ediliyor. Bu isimlerden birisi de Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer. Peki usta oyuncunun kızının da ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Birçok dizi ve filmden tanıdığımız Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı 76 yaşındaki Şerif Sezer'in kendisi gibi oyuncu olan kızını görenlerin ağzı açık kalıyor. Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer'in kızı dizi ve filmleri ile sevilen ve annesinin izinden giden 36 yaşındaki oyuncu Deniz Arna'dan başkası değil... İşte Şerif Sezer'in kızı...

Güzel oyuncu meğer Yalı Çapkını’nın Hattuç Hala’sının kızıymış! Usta oyuncu Şerif Sezer’in kızı da çok ünlü!

Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer'in kızı da meğer ünlü bir oyuncuymuş! Şerif Sezer'in kendi gibi oyuncu kızı ilgi odağı oldu.

Güzel oyuncu meğer Yalı Çapkını’nın Hattuç Hala’sının kızıymış! Usta oyuncu Şerif Sezer’in kızı da çok ünlü!

Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi senaryosu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor.

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Güzel oyuncu meğer Yalı Çapkını’nın Hattuç Hala’sının kızıymış! Usta oyuncu Şerif Sezer’in kızı da çok ünlü!

Yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir'in başrolünü Afra Saraçoğlu ile paylaştığı Yalı Çapkını dizisi sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı.

Güzel oyuncu meğer Yalı Çapkını’nın Hattuç Hala’sının kızıymış! Usta oyuncu Şerif Sezer’in kızı da çok ünlü!

Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları özel hayatlarıyla oldukça merak ediliyor. Bu isimlerden birisi de Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer.

Güzel oyuncu meğer Yalı Çapkını’nın Hattuç Hala’sının kızıymış! Usta oyuncu Şerif Sezer’in kızı da çok ünlü!

Birçok dizi ve filmden tanıdığımız Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı usta oyuncu Şerif Sezer'in kızının da ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

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