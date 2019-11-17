Güzel oyuncu Melisa Şenolsun'dan cesur seçim! Melisa Şenolsun derin dekolteli yeşil elbisesi ile büyüledi!

Netflix'in yeni dizisi Atiye'nin oyuncuları arasında bulunan Melisa Şenolsun katıldığı Hollywood Türk Filmleri Festivali'nde giydiği cesur kıyafeti ile gündeme bomba gibi düştü. Genç oyuncu Melisa Şenolsun derin dekolteli yeşil kıyafetinin içinde göz kamaştırdı. Tüm dikkatleri üzerine çeken Melisa Şenolsun gecenin en iddialı ve en çok konuşulan ismi olmayı başardı. Atiye dizisiyle yakında ekranlara gelecek olan oyuncu Melisa Şenolsun, adından daha çok söz ettirecek gibi. Sosyal medyada da oldukça fazla takipçisi olan Melisa Şenolsun'un paylaşımlarına da beğeni yağıyor. Kısa sürede herkes tarafından tanınan bir isim haline gelen Melisa Şenolsun hakkında merak edilenlerin başında yaşı geliyor. Peki güzel oyuncu Melisa Şenolsun kaç yaşında? İşte yeşil elbisesi ile ilgi odağı olan Melisa Şenolsun'un yaşı ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yaşları...