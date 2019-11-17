Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Güzel oyuncu Melisa Şenolsun'dan cesur seçim! Melisa Şenolsun derin dekolteli yeşil elbisesi ile büyüledi!

Güzel oyuncu 'dan cesur seçim! ile büyüledi!

Netflix'in yeni dizisi 'nin oyuncuları arasında bulunan katıldığı 'nde giydiği cesur kıyafeti ile gündeme bomba gibi düştü. Genç oyuncu Melisa Şenolsun derin dekolteli yeşil kıyafetinin içinde göz kamaştırdı. Tüm dikkatleri üzerine çeken Melisa Şenolsun gecenin en iddialı ve en çok konuşulan ismi olmayı başardı. Atiye dizisiyle yakında ekranlara gelecek olan oyuncu Melisa Şenolsun, adından daha çok söz ettirecek gibi. Sosyal medyada da oldukça fazla takipçisi olan Melisa Şenolsun'un paylaşımlarına da beğeni yağıyor. Kısa sürede herkes tarafından tanınan bir isim haline gelen Melisa Şenolsun hakkında merak edilenlerin başında yaşı geliyor. Peki güzel oyuncu Melisa Şenolsun kaç yaşında? İşte yeşil elbisesi ile ilgi odağı olan ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 17.11.2019 14:33 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019 14:45
Güzel oyuncu Melisa Şenolsun'dan cesur seçim! Melisa Şenolsun derin dekolteli yeşil elbisesi ile büyüledi!

Netflix'in yeni dizisi 'nin oyuncuları arasında bulunan katıldığı 'nde giydiği cesur kıyafeti ile gündeme bomba gibi düştü. Genç oyuncu Melisa Şenolsun derin dekolteli yeşil kıyafetinin içinde göz kamaştırdı. Tüm dikkatleri üzerine çeken Melisa Şenolsun gecenin en iddialı ve en çok konuşulan ismi olmayı başardı. Atiye dizisiyle yakında ekranlara gelecek olan oyuncu Melisa Şenolsun, adından daha çok söz ettirecek gibi. Sosyal medyada da oldukça fazla takipçisi olan Melisa Şenolsun'un paylaşımlarına da beğeni yağıyor. Kısa sürede herkes tarafından tanınan bir isim haline gelen Melisa Şenolsun hakkında merak edilenlerin başında yaşı geliyor. Peki güzel oyuncu Melisa Şenolsun kaç yaşında? İşte yeşil elbisesi ile ilgi odağı olan ve sizin için derlediğimiz ...

Güzel oyuncu Melisa Şenolsun'dan cesur seçim! Melisa Şenolsun derin dekolteli yeşil elbisesi ile büyüledi!

AYŞEGÜL ALDİNÇ

28 Eylül 1957

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Güzel oyuncu Melisa Şenolsun'dan cesur seçim! Melisa Şenolsun derin dekolteli yeşil elbisesi ile büyüledi!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Güzel oyuncu Melisa Şenolsun'dan cesur seçim! Melisa Şenolsun derin dekolteli yeşil elbisesi ile büyüledi!

MÜGE ANLI

19 Aralık 1973

Güzel oyuncu Melisa Şenolsun'dan cesur seçim! Melisa Şenolsun derin dekolteli yeşil elbisesi ile büyüledi!
Güzel oyuncu Melisa Şenolsun'dan cesur seçim! Melisa Şenolsun derin dekolteli yeşil elbisesi ile büyüledi!

İLKER İNANOĞLU

20 Ağustos 1965

Güzel oyuncu Melisa Şenolsun'dan cesur seçim! Melisa Şenolsun derin dekolteli yeşil elbisesi ile büyüledi!
BİZE ULAŞIN