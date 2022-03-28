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Haberler Galeri Güzel oyuncu Merve Boluğur'dan sütyensiz paylaşım geldi! +18 notuyla paylaştı sosyal medya karıştı
Giriş Tarihi: 28.03.2022 14:25 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 14:26

Güzel oyuncu Merve Boluğur'dan sütyensiz paylaşım geldi! +18 notuyla paylaştı sosyal medya karıştı

Ünlülerden kar paylaşımları ardı ardına geliyor. Bu isimlerden biri Merve Boluğur. Cüretkar pozlarıyla adından söz ettiren güzel oyuncu yine çok konuşulan bir paylaşıma imza attı. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Merve Boluğur, hayranları ile iletişimini sosyal medya üzerinden sürdürüyor. Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur, 2017 yılında Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra adı pek çok kez aşk dedikodularına karışmıştı. Bir dönemin aranan oyuncularından Merve Boluğur, şimdilerde şarkıcılığa soyundu. İddialı paylaşımlarıyla konuşulan Merve Boluğur'dan ardı ardına cesur pozlar geldi. Merve Boluğur, son pozuyla yine dikkatleri üzerine çekti. Tulumuyla ayna karşısında tuhaf pozlar veren Boluğur, fermuarını açıp fotoğrafın altına "+18" notunu düştü.

Güzel oyuncu Merve Boluğur’dan sütyensiz paylaşım geldi! +18 notuyla paylaştı sosyal medya karıştı

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Merve Boluğur, son pozuyla yine dikkatleri üzerine çekti. Tulumuyla ayna karşısında tuhaf pozlar veren Boluğur, fermuarını açıp fotoğrafın altına "+18" notunu düştü.

Güzel oyuncu Merve Boluğur’dan sütyensiz paylaşım geldi! +18 notuyla paylaştı sosyal medya karıştı

Sosyal medyada daha aktif olan oyuncu, birbirinden cesur pozlarla sürekli gündeme geliyor.

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Güzel oyuncu Merve Boluğur’dan sütyensiz paylaşım geldi! +18 notuyla paylaştı sosyal medya karıştı

Geçtiğimiz haftalarda karlar içine ip askılı bluzla çıkan oyuncu, bu kez de vücudunu saran tulumuyla objektif karşısına geçti. Fermuarını indiren Boluğur paylaşımına "+18" notunu düştü.

Güzel oyuncu Merve Boluğur’dan sütyensiz paylaşım geldi! +18 notuyla paylaştı sosyal medya karıştı

İŞTE MERVE BOLUĞUR'U O ÇOK KONUŞULAN SON PAYLAŞIMI

Cesur pozuna kısa sürede beğeni yağarken ünlü oyuncunun paylaşımını yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı.

Güzel oyuncu Merve Boluğur’dan sütyensiz paylaşım geldi! +18 notuyla paylaştı sosyal medya karıştı

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Merve Boluğur, hayranları ile iletişimini sosyal medya üzerinden sürdürüyor.

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