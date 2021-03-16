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Haberler Galeri Güzel oyuncu Miray Daner süper mini siyah deri eteği ile hayran bıraktı! Bacaklarını gören 'Gün geçtikçe eriyor' dedi

oyuncu siyah deri eteği ile hayran bıraktı! Bacaklarını gören 'Gün geçtikçe eriyor' dedi

, gibi dizilerle yıldızı parlayan oyuncu , yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla görenleri hayrete düşürdü. Miray Daner verdiği kilolardan sonra yeni görüntüsüyle yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Daner, uzun bir aradan sonra yeni kareler paylaştı. Güzelliği ile büyük beğeni aldı. Genç yıldızın 'Yürüyorum sana doğru' notuyla yaptığı paylaş kısa sürede trend olmayı başardı. Siyah deri eteği ile adeta düşman çatlatan oyuncu, verdiği kilolarla da ilgi odağı oldu. Takipçileri Miray Daner'e övgü dolu yorumlar yaptı. İşte bir deri bir kemik kalan genç oyuncunun çok konuşulan son paylaşımı.

Giriş Tarihi: 16.03.2021 15:07 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 15:09
Güzel oyuncu Miray Daner süper mini siyah deri eteği ile hayran bıraktı! Bacaklarını gören 'Gün geçtikçe eriyor' dedi

Son yıllarda yıldızı parlayan oyuncu güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. , , Hakan: Muhafız gibi yapımlarla büyük çıkış yakalayan Miray Daner verdiği kilolarla takipçilerini şaşırttı.

Güzel oyuncu Miray Daner süper mini siyah deri eteği ile hayran bıraktı! Bacaklarını gören 'Gün geçtikçe eriyor' dedi

Instagram hesabına aylar sonra süper minili fotoğrafını koyan 'in son hali görenleri büyüledi.

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Güzel oyuncu Miray Daner süper mini siyah deri eteği ile hayran bıraktı! Bacaklarını gören 'Gün geçtikçe eriyor' dedi

Sosyal medyayı da aktif kullanan Instagram'da 1.3 milyon takipçisi var.

Güzel oyuncu Miray Daner süper mini siyah deri eteği ile hayran bıraktı! Bacaklarını gören 'Gün geçtikçe eriyor' dedi

Uzun süre paylaşım yapmayan sosyal medyada bu fotoğrafını takipçileri ile paylaştı.

Güzel oyuncu Miray Daner süper mini siyah deri eteği ile hayran bıraktı! Bacaklarını gören 'Gün geçtikçe eriyor' dedi

Aylar süren sessizlikten sonra 'in bu pozuna yorum ve beğeni yağdı.

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