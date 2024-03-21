Giriş Tarihi: 21.03.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
10:49
Güzel oyuncu Pelin Akil kendini buz gibi sulara bıraktı! Finlandiya tatilinde farklı deneyim!
Pelin Akil ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Anıl Altan ile 2016 senesinde evlendi. Ünlü çift Pelin Akil ve Anıl Altan, evliliklerini ikiz kızları Alin ve Lina ile taçlandırdı. Geçtiğimiz aylarda haklarından boşanma dedikoduları çıkan Pelin Akil ile Anıl Altan iddiaları yalanlamıştı. Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiren çift son olarak kızları Alin ve Lina ile Finlandiya tatilinden paylaşımlarda bulundu. Birbirinden güzel doğa fotoğrafları paylaşan çiftten Pelin Akil'in kendini buz gibi sulara bıraktığı anlara ise beğeni ve yorum yağdı. İşte soğuğa aldırış etmeden buz gibi sulara kendini bırakan Pelin Akil'in farklı deneyimi...