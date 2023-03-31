Güzel oyuncu Pelin Karahan kaslı vücudu ile düşman çatlattı!

"ELİM BİRAZ AĞIRDIR"

Kick boksu sevdiğini dile getiren Karahan, sözlerine şöyle devam etmişti: "Kilo vermek için yapmıyorum, kick boksu sevdiğim için. Aslında sert sporları seviyorum onun için başladım, keyif alıyorum. Aslında biraz da mental bir spor hem de vücut için de faydalı. Kadınlar çok tercih etmiyordu ama şimdi öyle değil, arkadaşlarımdan da duyuyorum. Bir kadının kendini korumaya alması önemli. Adam dövecek halim yok ama bilsek fena olmaz. Elim ağırdır biraz"