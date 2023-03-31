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Haberler Galeri Güzel oyuncu Pelin Karahan kaslı vücudu ile düşman çatlattı!
Giriş Tarihi: 31.03.2023 16:08 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 16:19

Güzel oyuncu Pelin Karahan kaslı vücudu ile düşman çatlattı!

Son dönemde verdiği kilolarla uğradığı muhteşem değişim ile konuşulan Pelin Karahan, aile saadeti ile de ünlüler dünyasının parmakla gösterilen isimlerinden. Pelin Karahan 2014 yılında Bedri Güntay ile hayatını birleştirmiş, çiftin devam eden mutlu evliliklerinde Ali Demir ve Can Eyüp adında iki oğlu olmuştu. Özel hayatıyla oldukça merak edilen Pelin Karahan'ı Instagram'da 4.5 milyon kişi takip ediyor. Paylaşımlarıyla büyük beğeni toplayan Pelin Karan son olarak spor pozları ile sosyal medyayı salladı. Son dönemde kendini spora veren Pelin Karahan şekillenen vücudu ile adeta düşman çatlattı.

Güzel oyuncu Pelin Karahan kaslı vücudu ile düşman çatlattı!

Son dönemlerde verdiği kilolar ve sosyal medya hesabında yaptığı spor paylaşımlarıyla dikkat çeken Pelin Karahan, özellikle karın kaslarıyla çok konuşulmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, spor paylaşımını Instgram hesabında yayınlayarak adından söz ettirdi.

Güzel oyuncu Pelin Karahan kaslı vücudu ile düşman çatlattı!

Pelin Karahan, "Hayat biçimi haline geldi bu beslenme şeklim. Şimdi 48.5 kiloyum bunu korumam lazım, ketojenik beslenme yaptım. Hem fonksiyonel antrenman hem kick boks yaptım" demişti.

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Güzel oyuncu Pelin Karahan kaslı vücudu ile düşman çatlattı!

"ELİM BİRAZ AĞIRDIR"

Kick boksu sevdiğini dile getiren Karahan, sözlerine şöyle devam etmişti: "Kilo vermek için yapmıyorum, kick boksu sevdiğim için. Aslında sert sporları seviyorum onun için başladım, keyif alıyorum. Aslında biraz da mental bir spor hem de vücut için de faydalı. Kadınlar çok tercih etmiyordu ama şimdi öyle değil, arkadaşlarımdan da duyuyorum. Bir kadının kendini korumaya alması önemli. Adam dövecek halim yok ama bilsek fena olmaz. Elim ağırdır biraz"

Güzel oyuncu Pelin Karahan kaslı vücudu ile düşman çatlattı!

O ANLARI PAYLAŞTI

Pelin Karahan, boks yaptığı anları Instagram hesabından paylaşmıştı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşımda Karahan iltifat yağmuruna tutuldu.

Güzel oyuncu Pelin Karahan kaslı vücudu ile düşman çatlattı!

Bir dönemin en popüler gençlik dizilerinden "Kavak Yelleri" ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Pelin Karahan şimdilerde kariyerinde kendini ispatlamış ve aynı zamanda iki çocuk annesi, başarılı bir kadın.

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