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Haberler Galeri Güzel oyuncu Pelin Karahan'dan estetiğin dozunu kaçıran meslektaşlarına: Çocukları bile kendilerine benzemiyor!
Giriş Tarihi: 24.11.2022 07:14 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 07:25

Güzel oyuncu Pelin Karahan'dan estetiğin dozunu kaçıran meslektaşlarına: Çocukları bile kendilerine benzemiyor!

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, son dönemde verdiği kilolarla uğradığı muhteşem değişim ile konuşuluyor. 2014 yılında hayatını Bedri Güntay ile birleştiren ve bu mutlu evliliğinden iki de oğlu olan Pelin Karahan, son olarak estetik açıklamasıyla dikkat çekti. Verdiği kilolar sonrası iddialı pozları ilgi odağı olan ünlü oyuncu Pelin Karahan, fit görüntüsü ile övgüleri topluyor. Estetik itirafında bulunan Pelin Karahan, estetik operasyonları abartan meslektaşlarıyla ilgili de ilginç bir açıklamaya imza attı...

GÖKHAN GÖKDUMAN
Güzel oyuncu Pelin Karahan’dan estetiğin dozunu kaçıran meslektaşlarına: Çocukları bile kendilerine benzemiyor!

Pelin Karahan'dan dikkat çeken estetik çıkışı! İki çocuk annesi güzel oyuncu estetiğin dozunu kaçıran ve bambaşka birine dönüşen meslektaşlarına eleştiri yağdırdı.

Güzel oyuncu Pelin Karahan’dan estetiğin dozunu kaçıran meslektaşlarına: Çocukları bile kendilerine benzemiyor!

Verdiği kilolar sonrası iddialı pozları ilgi odağı olan ünlü oyuncu Pelin Karahan, fit görüntüsü ile övgüleri topluyor.

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Güzel oyuncu Pelin Karahan’dan estetiğin dozunu kaçıran meslektaşlarına: Çocukları bile kendilerine benzemiyor!

Estetik itirafında bulunan Pelin Karahan, estetik operasyonları abartan meslektaşlarıyla ilgili de ilginç bir açıklamaya imza attı...

Güzel oyuncu Pelin Karahan’dan estetiğin dozunu kaçıran meslektaşlarına: Çocukları bile kendilerine benzemiyor!

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, estetik hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Ufak dokunuşlu estetiğe karşı olmadığını belirten Karahan, sözlerine şöyle devam etti:

Güzel oyuncu Pelin Karahan’dan estetiğin dozunu kaçıran meslektaşlarına: Çocukları bile kendilerine benzemiyor!

"Estetiğin aşırısını oyunculara yakıştıramıyorum. Küçük dokunuşlarla güzel yaşama, güzel yaşlanma taraftarıyım. Kimin neye ihtiyacı var bilmiyorum, ben de kendimde küçük bir çukur gördüm ama olsun bu bana ait bir şey, burayı doldurursam, bu çeneyi büyütürsem ben bambaşka bir kadın olacağım dedim. Benim minik botokslarım var sadece."

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