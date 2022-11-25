Pelin Karahan’dan estetiğin dozunu kaçıran meslektaşlarına eleştiri: Çocukları bile kendilerine benzemiyor!

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, son dönemde verdiği kilolarla uğradığı muhteşem değişim ile konuşuluyor. 2014 yılında hayatını Bedri Güntay ile birleştiren ve bu mutlu evliliğinden iki de oğlu olan Pelin Karahan, son olarak estetik açıklamasıyla dikkat çekti. Verdiği kilolar sonrası iddialı pozları ilgi odağı olan ünlü oyuncu Pelin Karahan, fit görüntüsü ile övgüleri topluyor. Estetik itirafında bulunan Pelin Karahan, estetik operasyonları abartan meslektaşlarıyla ilgili de ilginç bir açıklamaya imza attı...