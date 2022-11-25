Pelin Karahan’dan estetiğin dozunu kaçıran meslektaşlarına eleştiri: Çocukları bile kendilerine benzemiyor!

"Estetiğin aşırısını oyunculara yakıştıramıyorum. Küçük dokunuşlarla güzel yaşama, güzel yaşlanma taraftarıyım. Kimin neye ihtiyacı var bilmiyorum, ben de kendimde küçük bir çukur gördüm ama olsun bu bana ait bir şey, burayı doldurursam, bu çeneyi büyütürsem ben bambaşka bir kadın olacağım dedim. Benim minik botokslarım var sadece."