Güzel oyuncu Pınar Altuğ itiraf etti! Yüzündeki değişimin sırrı açıkladı!

YEMEK MASASI PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Birkaç gün önce de yemek masasının fotoğrafını yayınlayan Pınar Altuğ, takipçisinin "O yemeği bulamayanlar size dua eder sanmayın" yorumuna yanıt vermiş ve "O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur." diye tepkisini dile getirmişti.