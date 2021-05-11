Güzel oyuncu Pınar Altuğ itiraf etti! Yüzündeki değişimin sırrı açıkladı!

Pınar Altuğ, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafıyla gündem olmuştu. Hayranlarının tanımakta zorluk çektiği Pınar Altuğ, Hadise'ye benzetilmişti. Pınar Altuğ yeni imajının sırrını açıkladı. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Pınar Altuğ, son fotoğraflarıyla herkesi şaşkına çevirmişti. Zaman zaman takipçilerine verdiği cevaplarla gündem olan Altuğ, bu karelerden birinin altına gelen "Kilo verdiğiniz aşikar. Lakin yüzünüze küçük dokunuşlar olarak neler yaptırdınız?" yorumuna yanıt verdi.