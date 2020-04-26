Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün’den Türkiye'nin sağlık sistemine övgü dolu sözler! “Vatanım gibisi yok”

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, tüm dünyanın mücadele ettiği coronavirüsle ilgili diğer ülkelerin neler yaşadığını öğrenmek için 'Göçmen Kadınlar' adlı platformdaki kadınlarla bir araya geldi. Youtube üzerinden gerçekleşen yayında Tuba Büyüküstün, pandemi döneminde Türkiye'nin öncü bir rol üstlendiğini söyleyerek "Vatanım gibisi yok" ifadelerini kullandı. Tuba Büyüküstün'nün sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte ünlü oyuncunun Türkiye'nin sağlık sistemi için söylediği övgü dolu o sözler…