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Güzel oyuncu ’den 'nin sağlık sistemine övgü dolu sözler! “Vatanım gibisi yok”

Güzel oyuncu , tüm dünyanın mücadele ettiği coronavirüsle ilgili diğer ülkelerin neler yaşadığını öğrenmek için 'Göçmen Kadınlar' adlı platformdaki kadınlarla bir araya geldi. üzerinden gerçekleşen yayında Tuba Büyüküstün, döneminde 'nin öncü bir rol üstlendiğini söyleyerek "Vatanım gibisi yok" ifadelerini kullandı. Tuba Büyüküstün'nün sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte ünlü oyuncunun Türkiye'nin sağlık sistemi için söylediği övgü dolu o sözler…

Giriş Tarihi: 26.04.2020 14:53 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 15:03
Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün’den Türkiye'nin sağlık sistemine övgü dolu sözler! “Vatanım gibisi yok”

Ünlü oyuncu , kanalında farklı ülkelerde yaşayan insanlarla neleri ortak yaşıyoruz, neleri farklı yaşıyoruz konusunu merak etti. Göçmen kadınlar adı altında oluşturulan dayanışma platformu ile iletişime geçen oyuncu, 3 ayrı şehirde yaşayan 3 kadınla sohbet etti.

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün’den Türkiye'nin sağlık sistemine övgü dolu sözler! “Vatanım gibisi yok”

İrlanda Dublin'den Esra, Kanada Montreal'den Pınar, ABD Kaliforniya'dan İlgem hanımlar ile konuştu.

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Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün’den Türkiye'nin sağlık sistemine övgü dolu sözler! “Vatanım gibisi yok”

Yurt dışında yaşayan Türk kadınlar yaşadıkları sıkıntılardan bahsetti. Yurt dışında sağlık konusunda ne kadar büyük sıkıntılar yaşandığı da bu sohbette ortaya çıktı.

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün’den Türkiye'nin sağlık sistemine övgü dolu sözler! “Vatanım gibisi yok”

Hem doktora ulaşma hem de uzman hekim bulma konusunda yurt dışındaki görüntünün, 'ye kıyasla pek iç açıcı olmadığı anlatıldı.

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün’den Türkiye'nin sağlık sistemine övgü dolu sözler! “Vatanım gibisi yok”

Sağlık sistemini soran Tuğba Büyüküstün, kadınlardan dertleri dinledi. Göçmen kadınların en önemli vurgusu ise Avrupa'da Almanya haricindeki diğer ülkelerde sağlık sistemine ulaşmanın çok zor olduğu konusuydu.

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün’den Türkiye'nin sağlık sistemine övgü dolu sözler! “Vatanım gibisi yok”

Dublin'de yaşayan Esra Hanım, öncesinde bile 'de uzman bir doktora hemen ulaşmanın Avrupa'da söz konusu olmadığı anlattı.

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün’den Türkiye'nin sağlık sistemine övgü dolu sözler! “Vatanım gibisi yok”

'deki sağlık sistemindeki birçok alışkanlığın Batı dünyasında şımarıklık gibi göründüğünden bahseden Esra Hanım, "Türkiye'deki birçok alışkanlığımızın şımarıklık olduğunu da gördük.

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