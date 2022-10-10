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Haberler Galeri Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün ikizleri Maya ve Toprak kocaman oldu! Tuba Büyüküstün'den kızları ile iç ısıtan poz! Babaları da çok ünlü!
Giriş Tarihi: 10.10.2022 10:27 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 10:35

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün ikizleri Maya ve Toprak kocaman oldu! Tuba Büyüküstün'den kızları ile iç ısıtan poz! Babaları da çok ünlü!

Murat Boz ile başrollerini paylaştığı Zeytin Ağacı dizisi ile sosyal medyayı sallayan Tuba Büyüküstün'ün özel hayatı merak konusu oldu. Zeytin Ağacı'nın güzeli Tuba Büyüküstün'ün oyuncu Onur Saylak ile evliliğinden olan ikiz kızları Maya ve Toprak'ı görenler söylemeden edemiyor. 40 yaşındaki güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün 10 yaşında olan kızları ile yaptığı paylaşımlar sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Instagram hesabından sık sık kızları Maya ve Toprak ile neşeli anlarını paylaşan güzel anne Tuba Büyüküstün'e "Maşallah" yorumları yapılıyor. Maya ve Toprak sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Peki Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları Maya ve Toprak kime benziyor? İşte Tuba Büyüküstün'ün kızları Maya ve Toprak...

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Maya ve Toprak kocaman oldu! Tuba Büyüküstün’den kızları ile iç ısıtan poz! Babaları da çok ünlü!

Murat Boz ile başrollerini paylaştığı Zeytin Ağacı dizisi ile sosyal medyayı sallayan Tuba Büyüküstün'ün özel hayatı merak konusu oldu.

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Maya ve Toprak kocaman oldu! Tuba Büyüküstün’den kızları ile iç ısıtan poz! Babaları da çok ünlü!

40 yaşındaki güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları Maya ile Toprak bakın kime benziyor?

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Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Maya ve Toprak kocaman oldu! Tuba Büyüküstün’den kızları ile iç ısıtan poz! Babaları da çok ünlü!

Ekranların sevilen isimlerinden Tuba Büyüküstün son olarak çalkantılı aşk hayatı ile gündeme gelmiş, sosyal medya hesabından yaptığı gizemli aşk itirafı oldukça konuşulmuştu.

Zeytin Ağacı'nın güzeli Tuba Büyüküstün dansıyla mest etti | Video

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Maya ve Toprak kocaman oldu! Tuba Büyüküstün’den kızları ile iç ısıtan poz! Babaları da çok ünlü!

Instagram'da 5,9 milyon takipçisi bulunan Büyüküstün, paylaşımlarıyla hayranlarını mest etmeyi başarıyor.

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Maya ve Toprak kocaman oldu! Tuba Büyüküstün’den kızları ile iç ısıtan poz! Babaları da çok ünlü!

Zeytin Ağacı'nın güzeli Tuba Büyüküstün'ün oyuncu Onur Saylak ile evliliğinden olan ikiz kızları Maya ve Toprak'ı görenler söylemeden edemiyor.

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