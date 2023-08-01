Giriş Tarihi: 01.08.2023 14:06 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 14:08

Güzel oyuncu Yüsra Geyik bikinisi ile sere serpe! Pozlarına alev emojileri yağdı...

Aile dizisinin Yağmur'u olarak ekranlara geri dönen Yüsra Geyik dizisinin sezon finali yapmasıyla kendini tatile atan ünlülerden olmuştu. Yüsra Geyik tekne pozları ile sosyal medyayı sallamıştı. Son olarak deniz ortasında salıncakta sallanırken paylaşımda bulunan Yüsra Geyik düzgün fiziği ve karın kaslarıyla adeta şov yapmıştı. Tatil paylaşımına yenilerini ekleyen Yüsra Geyik'in bikinisi ile sere serpe pozuna alev emojileri yağdı! İşte güzelliğiyle hayran bırakan Yüsra Geyik'in bikinili pozları...