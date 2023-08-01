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Haberler Galeri Güzel oyuncu Yüsra Geyik bikinisi ile sere serpe! Pozlarına alev emojileri yağdı...
Giriş Tarihi: 01.08.2023 14:06 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 14:08

Güzel oyuncu Yüsra Geyik bikinisi ile sere serpe! Pozlarına alev emojileri yağdı...

Aile dizisinin Yağmur'u olarak ekranlara geri dönen Yüsra Geyik dizisinin sezon finali yapmasıyla kendini tatile atan ünlülerden olmuştu. Yüsra Geyik tekne pozları ile sosyal medyayı sallamıştı. Son olarak deniz ortasında salıncakta sallanırken paylaşımda bulunan Yüsra Geyik düzgün fiziği ve karın kaslarıyla adeta şov yapmıştı. Tatil paylaşımına yenilerini ekleyen Yüsra Geyik'in bikinisi ile sere serpe pozuna alev emojileri yağdı! İşte güzelliğiyle hayran bırakan Yüsra Geyik'in bikinili pozları...

Güzel oyuncu Yüsra Geyik bikinisi ile sere serpe! Pozlarına alev emojileri yağdı...

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Zeliş karakteriyle ünlenen Yüsra Geyik, en son Camdaki Kız dizisinde rol almıştı. Şmdilerde Aile dizisi ile ekranlarda boy gösteren Yüsra Geyik tatil pozları ile sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Güzel oyuncu Yüsra Geyik bikinisi ile sere serpe! Pozlarına alev emojileri yağdı...

Arka Sokaklar'ın Zeliş'iydi şimdi tam bir afet oldu! Yüsra Geyik, Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak adeta dizide büyümüştü.

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Güzel oyuncu Yüsra Geyik bikinisi ile sere serpe! Pozlarına alev emojileri yağdı...

Dizilerin sezon finali yapmasıyla kendini tatile atan ünlülerden olan Yüsra Geyik tekne pozları ile sosyal medyayı sallamıştı.

Güzel oyuncu Yüsra Geyik bikinisi ile sere serpe! Pozlarına alev emojileri yağdı...

Düzgün fiziği ve karın kaslarıyla adeta şov yapan Yüsra Geyik'in bikinili pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Güzel oyuncu Yüsra Geyik bikinisi ile sere serpe! Pozlarına alev emojileri yağdı...
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