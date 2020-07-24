Güzel oyuncu Yüsra Geyik kendini dağa taşa vurdu! Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik özgür kız oldu sosyal medyadan beğeni yağdı!

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar ile tanıdığımız Yüsra Geyik adeta dizide büyüde. 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar'da Hüsnü çoban'ın kızı Zeliş olarak yer alan Yüsra Geyik şimdilerde 30 yaşında. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Yüsra Geyik sosyal medyanın da ilgi odağı. Paylaşımlarına yazdığı şiirler ile meşhur olan Yüsra Geyik son paylaşımında 'özgür kız' oldu. Yüsra Geyik'in özgür kız paylaşımına beğeni yağdı. İşte doğa ile baş başa özgür kız Yüsra Geyik...