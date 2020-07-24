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Haberler Galeri Güzel oyuncu Yüsra Geyik kendini dağa taşa vurdu! Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik özgür kız oldu sosyal medyadan beğeni yağdı!

Güzel oyuncu kendini dağa taşa vurdu! 'ın Zeliş'i Yüsra Geyik özgür kız oldu sosyal medyadan beğeni yağdı!

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden ile tanıdığımız adeta dizide büyüde. 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar'da Zeliş olarak yer alan Yüsra Geyik şimdilerde 30 yaşında. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Yüsra Geyik sosyal medyanın da ilgi odağı. Paylaşımlarına yazdığı şiirler ile meşhur olan Yüsra Geyik son paylaşımında 'özgür kız' oldu. Yüsra Geyik'in özgür kız paylaşımına beğeni yağdı. İşte doğa ile baş başa özgür kız Yüsra Geyik...

Giriş Tarihi: 24.07.2020 15:42 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 15:45
Güzel oyuncu Yüsra Geyik kendini dağa taşa vurdu! Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik özgür kız oldu sosyal medyadan beğeni yağdı!

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden ile tanıdığımız adeta dizide büyüde.

Güzel oyuncu Yüsra Geyik kendini dağa taşa vurdu! Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik özgür kız oldu sosyal medyadan beğeni yağdı!

2006 yılında başlayan 'da Zeliş olarak yer alan şimdilerde 30 yaşında.

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Güzel oyuncu Yüsra Geyik kendini dağa taşa vurdu! Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik özgür kız oldu sosyal medyadan beğeni yağdı!

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken sosyal medyanın da ilgi odağı.

Güzel oyuncu Yüsra Geyik kendini dağa taşa vurdu! Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik özgür kız oldu sosyal medyadan beğeni yağdı!

Paylaşımlarına yazdığı şiirler ile meşhur olan son paylaşımında 'özgür kız' oldu.

Güzel oyuncu Yüsra Geyik kendini dağa taşa vurdu! Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik özgür kız oldu sosyal medyadan beğeni yağdı!

'in özgür kız paylaşımına beğeni yağdı. İşte doğa ile baş başa özgür kız Yüsra Geyik...

Güzel oyuncu Yüsra Geyik kendini dağa taşa vurdu! Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik özgür kız oldu sosyal medyadan beğeni yağdı!

paylaşımına şu satırları yazdı:


Bizim köy vardı ya uzaklarda ben gittim
Bir soru vardı ya cevapsız akıllarda ben bildim
Dünya çizgi çizgi değilmiş öyle değilmiş ben gördüm
Ermiş deme değilim gezgin deme değilim ben özgürüm sadece özgürüm
Benim hem yollarım hem sözlerim hem de konuşan gözlerim var
HürümÖzel olduğumdan değil çekip gittiğimden değil dedim ya ben özgürüm
Ben özgürüm
Bir zamanlar "Özgür Kız" vardı.
Bütün Anadolu'yu dolaşıp "sevdiğini" aradı.
Sevdiği erkekte onu.
Tarkan sayesinde kavuştular :)
Sevmek, özgürlüktür.

Güzel oyuncu Yüsra Geyik kendini dağa taşa vurdu! Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik özgür kız oldu sosyal medyadan beğeni yağdı!
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