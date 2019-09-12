Güzel şarkıcı Aylin Coşkun ile Volkan Aslan’ın en mutlu günü hastanede bitti

Şarkıcı Aylin Coşkun ile 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan dün akşam dünyaevine girmişti. Çift, düğünden sonra soluğu hastanede aldı Aylin Coşkun'un dün akşam dillere destan bir törenle dünyaevine girdiği eşi Volkan Aslan hastanelik oldu.. Aylin Coşkun, 15 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Volkan Aslan ile yapılan nikahla evlendi. Posta'nın haberine göre; Düğün davetine sanat ve iş dünyasından birçok ünlü isim katıldı. BİR AN OLSUN AYRILMADI Eğlenceli geçen düğünün ardından çifte adeta nazar değdi. Volkan Aslan sabaha karşı rahatsızlandı. Aylin Coşkun, rahatsızlanan eşinin başından bir an olsun ayrılmadı.