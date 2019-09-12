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  • Güzel şarkıcı Aylin Coşkun ile Volkan Aslan’ın en mutlu günü hastanede bitti

Güzel şarkıcı ile ’ın en mutlu günü hastanede bitti

Şarkıcı Aylin Coşkun ile 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan dün akşam dünyaevine girmişti. Çift, düğünden sonra soluğu hastanede aldı

Giriş Tarihi: 12.09.2019 15:40 Güncelleme Tarihi: 12.09.2019 15:41
Güzel şarkıcı Aylin Coşkun ile Volkan Aslan’ın en mutlu günü hastanede bitti

'un dün akşam dillere destan bir törenle dünyaevine girdiği eşi hastanelik oldu..

Güzel şarkıcı Aylin Coşkun ile Volkan Aslan’ın en mutlu günü hastanede bitti

, 15 yıldır birlikte olduğu sevgilisi ile yapılan nikahla evlendi.

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Güzel şarkıcı Aylin Coşkun ile Volkan Aslan’ın en mutlu günü hastanede bitti

Posta'nın haberine göre; Düğün davetine sanat ve iş dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

Güzel şarkıcı Aylin Coşkun ile Volkan Aslan’ın en mutlu günü hastanede bitti

BİR AN OLSUN AYRILMADI

Eğlenceli geçen düğünün ardından çifte adeta nazar değdi. sabaha karşı rahatsızlandı. , rahatsızlanan eşinin başından bir an olsun ayrılmadı.

Güzel şarkıcı Aylin Coşkun ile Volkan Aslan’ın en mutlu günü hastanede bitti
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Güzel şarkıcı Aylin Coşkun ile Volkan Aslan’ın en mutlu günü hastanede bitti
Güzel şarkıcı Aylin Coşkun ile Volkan Aslan’ın en mutlu günü hastanede bitti
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