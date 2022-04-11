Güzel şarkıcı Emel Müftüoğlu’nun kızı çıktı! Emel Müftüoğlu’nun kızı Çağrı Müftüoğlu ilgi odağı oldu...

Giriş Tarihi: 11.04.2022 08:53
Güncelleme Tarihi: 11.04.2022
08:54
90'lı yıllara şarkıları ile damga vuran Emel Müftüoğlu'nun kızının da ünlü bir isim olduğunu biliyor muydunuz? Emel Müftüoğlu'nun kızı Çağrı Müftüoğlu da annesinin izinden gidiyor. İlk olarak annesi Emel Müftüoğlu'nun 'Kal Benimle' isimli şarkısını seslendirmesiyle adını duyuran Çağrı Müftüoğlu şimdilerde müzik listelerinin üst sıralarından yer alan ünlü bir şarkıcı. Uzun bir aradan sonra Şarkılar Bizi Söyler programında ortaya çıkan Emel Müftüoğlu sosyal medyada konuşulanlardan oldu. Emel Müftüoğlu'nun özel hayatı ile merak edilenlerin başında ise kızı geldi. Emel Müftüoğlu'nun kızı da çok ünlü. 39 yaşındaki Çağrı Müftüoğlu'nun Emel Müftüoğlu'nun kızı olduğunu ilk defa öğrenenler ise oldukça şaşırıyor. İşte annesine benzerliğiyle de dikkat çeken Emel Müftüoğlu'nun kızı Çağrı Müftüoğlu...