Giriş Tarihi: 23.01.2023 13:54 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 14:05

Güzel şarkıcı Sibel Can servetine servet katmaya devam ediyor! Milyonluk kazancı dudak uçuklattı!

Güzel şarkıcı Sibel Can, 2023'te de dur durak bilmiyor. Şimdiden Antalya'daki bir otelde 11; Avrupa'nın farklı şehirlerinde de 8 konserlik anlaşma yapan usta Sibel Can, şimdiden 50 milyon TL'yi garantiledi. Can, 2023 yılında da sahnelere damga vuracağını ilan etmiş oldu. Sibel Can, aralarında Londra'nın da olduğu Avrupa turnesi için şimdiden hazırlıklara başladı. İşte tüm detaylar...