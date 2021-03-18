Güzeller güzeli Demet Özdemir’in ayna karşısında siyah bodysiyle verdiği poz bomba etkisi yarattı! Sosyal medyada bir tek o konuşuluyor!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde İbrahim Çelikkol'la kamera karşısına geçen güzel oyuncu Demet Özdemir, son dönemde magazin gündemine damga vuran isimler arasında yer alıyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde, Zeynep karakterini canlandıran Demet Özdemir, ayna karşısında verdiği pozla sosyal medyayı yaktı geçti. 12.4 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in yaptığı her paylaşım olay oluyor. 29 yaşındaki oyuncunu son paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. İşte Demet Özdemir'in ayna karşısında seksi siyah bodysiyle verdiği çok konuşulan paylaşımı.