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Haberler Galeri Güzeller güzeli Demet Özdemir’in ayna karşısında siyah bodysiyle verdiği poz bomba etkisi yarattı! Sosyal medyada bir tek o konuşuluyor!

Güzeller güzeli ’in ayna karşısında bodysiyle verdiği poz bomba etkisi yarattı! Sosyal medyada bir tek o konuşuluyor!

dizisinde 'la kamera karşısına geçen güzel oyuncu , son dönemde magazin gündemine damga vuran isimler arasında yer alıyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde, karakterini canlandıran Demet Özdemir, ayna karşısında verdiği pozla sosyal medyayı . 12.4 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in yaptığı her paylaşım olay oluyor. 29 yaşındaki oyuncunu son paylaşımına ve yağdı. İşte Demet Özdemir'in ayna karşısında bodysiyle verdiği çok konuşulan paylaşımı.

Giriş Tarihi: 18.03.2021 08:45 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 08:50
Güzeller güzeli Demet Özdemir’in ayna karşısında siyah bodysiyle verdiği poz bomba etkisi yarattı! Sosyal medyada bir tek o konuşuluyor!

Ünlü oyuncu hem aşk hayatıyla hem de iş hayatı ile magazin gündeminden düşmüyor. Demet Özdemir, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından bodysiyle fotoğrafını yayınladı.

Güzeller güzeli Demet Özdemir’in ayna karşısında siyah bodysiyle verdiği poz bomba etkisi yarattı! Sosyal medyada bir tek o konuşuluyor!

'in yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyayı kasıp kavururken paylaşımına ve yağdı.

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Güzeller güzeli Demet Özdemir’in ayna karşısında siyah bodysiyle verdiği poz bomba etkisi yarattı! Sosyal medyada bir tek o konuşuluyor!

Kendisi gibi oyuncu ve şarkıcı olan Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla magazin sayfalarından düşmeyen , paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Güzeller güzeli Demet Özdemir’in ayna karşısında siyah bodysiyle verdiği poz bomba etkisi yarattı! Sosyal medyada bir tek o konuşuluyor!

12.4 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan oyuncunun yaptığı her paylaşım olay oluyor.

Güzeller güzeli Demet Özdemir’in ayna karşısında siyah bodysiyle verdiği poz bomba etkisi yarattı! Sosyal medyada bir tek o konuşuluyor!

29 yaşındaki oyuncunu son paylaşımıyla adeta sosyal medyayı .

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