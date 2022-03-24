Giriş Tarihi: 24.03.2022 07:12 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 07:23

Güzelliği dillere destan Fahriye Evcen bornozlu paylaşımı ile mest etti! Ayna karşısında verdiği poz ile ortalığı kasıp kavurdu!

Burak Özçivit'le mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medyayı en aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Fahriye Evcen yeni paylaşımıyla adeta güzelliğini konuşturdu. Fahriye Evcen'in ayna pozu sosyal medyada ilgi odağı oldu. Güzelliği ile dillere destan Fahriye Evcen yaptığı paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Fahriye Evcen'in bornozu ile ayna karşısında verdiği poz ortalığı kasıp kavurdu. Duru güzelliğiyle hayran bırakan Fahriye Evcen'in ayna pozu yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.