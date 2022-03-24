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Haberler Galeri Güzelliği dillere destan Fahriye Evcen bornozlu paylaşımı ile mest etti! Ayna karşısında verdiği poz ile ortalığı kasıp kavurdu!
Giriş Tarihi: 24.03.2022 07:12 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 07:23

Güzelliği dillere destan Fahriye Evcen bornozlu paylaşımı ile mest etti! Ayna karşısında verdiği poz ile ortalığı kasıp kavurdu!

Burak Özçivit'le mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medyayı en aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Fahriye Evcen yeni paylaşımıyla adeta güzelliğini konuşturdu. Fahriye Evcen'in ayna pozu sosyal medyada ilgi odağı oldu. Güzelliği ile dillere destan Fahriye Evcen yaptığı paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Fahriye Evcen'in bornozu ile ayna karşısında verdiği poz ortalığı kasıp kavurdu. Duru güzelliğiyle hayran bırakan Fahriye Evcen'in ayna pozu yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Güzelliği dillere destan Fahriye Evcen bornozlu paylaşımı ile mest etti! Ayna karşısında verdiği poz ile ortalığı kasıp kavurdu!

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü.

Güzelliği dillere destan Fahriye Evcen bornozlu paylaşımı ile mest etti! Ayna karşısında verdiği poz ile ortalığı kasıp kavurdu!

Birlikteliklerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift oğulları Karan'ı 2019 yılında kucağına almıştı.

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Güzelliği dillere destan Fahriye Evcen bornozlu paylaşımı ile mest etti! Ayna karşısında verdiği poz ile ortalığı kasıp kavurdu!

Yeni dizisinin yanı sıra reklam anlaşmaları ile de dikkat çeken Fahriye Evcen'in özellikle oğlu Karan Özçivit ile oynadığı reklam filmi ilgi odağı olmuştu.

Güzelliği dillere destan Fahriye Evcen bornozlu paylaşımı ile mest etti! Ayna karşısında verdiği poz ile ortalığı kasıp kavurdu!

Burak Özçivit'le mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medyayı en aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Güzelliği dillere destan Fahriye Evcen bornozlu paylaşımı ile mest etti! Ayna karşısında verdiği poz ile ortalığı kasıp kavurdu!

Fahriye Evcen yeni paylaşımıyla adeta güzelliğini konuşturdu.

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