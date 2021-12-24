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Haberler Galeri Güzelliği ile kızı Aleyna Tilki'yi gölgede bırakan Havva Öztel yeni yaşını kutladı! Pozları yürek hoplatıyor!
Giriş Tarihi: 24.12.2021 09:44 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 10:05

Güzelliği ile kızı Aleyna Tilki'yi gölgede bırakan Havva Öztel yeni yaşını kutladı! Pozları yürek hoplatıyor!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de en az kızı kadar adından söz ettirmeyi başarıyor. Havva Öztel geçtiğimiz günlerde çıktığı Kapadokya turundan paylaştığı kareler ile sosyal medyayı sallamıştı. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel mini eteği ve karın kaslarını sergilediği tarzı ile tam not alırken düzgün fiziği de övgüleri toplamıştı. Havva Öztel doğum gününü kutlayan dostlarının paylaşımlarıyla sosyal medyada boy gösterdi. 44 yaşına basan Havva Öztel'e beğeni ve yorum yağdı. İşte güzelliğiyle kızını gölgede bırakan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in Instagram halleri...

Güzelliği ile kızı Aleyna Tilki’yi gölgede bırakan Havva Öztel yeni yaşını kutladı! Pozları yürek hoplatıyor!

"O Sen Olsan Bari" ve "Cevapsız Çınlama" şarkılarıyla büyük çıkış yakalayan Aleyna Tilki, her hareketiyle dikkat çekerken annesi ve kız kardeşi de en az onun kadar popüler.

Güzelliği ile kızı Aleyna Tilki’yi gölgede bırakan Havva Öztel yeni yaşını kutladı! Pozları yürek hoplatıyor!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle sık sık gündem olan şarkıcı Aleyna Tilki'nin yurt işletmecisi olan annesi Havva Öztel dikkat çeken paylaşımlarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

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Güzelliği ile kızı Aleyna Tilki’yi gölgede bırakan Havva Öztel yeni yaşını kutladı! Pozları yürek hoplatıyor!

Havva Öztel geçtiğimiz günlerde çıktığı Kapadokya turundan paylaştığı kareler ile sosyal medyayı sallamıştı.

Güzelliği ile kızı Aleyna Tilki’yi gölgede bırakan Havva Öztel yeni yaşını kutladı! Pozları yürek hoplatıyor!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel mini eteği ve karın kaslarını sergilediği tarzı ile tam not alırken düzgün fiziği de övgüleri toplamıştı.

Güzelliği ile kızı Aleyna Tilki’yi gölgede bırakan Havva Öztel yeni yaşını kutladı! Pozları yürek hoplatıyor!

Havva Öztel doğum gününü kutlayan dostlarının paylaşımlarıyla sosyal medyada boy gösterdi.

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