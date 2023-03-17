Giriş Tarihi: 17.03.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 11:23

‘Güzelliğini ondan almış’ Beren Saat'ten annesi Ayla Saat ile paylaşım! Sosyal medya anne-kızın güzelliğini konuştu!

Son olarak Last Call For İstanbul filminde Kıvanç Tatlıtuğ ile boşrolde yer alan Beren Saat, magazin gündeminden düşmüyor. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu Beren Saat yaptığı son paylaşımla yine kendinden söz ettirmeyi başardı. Annesi Ayla Saat'le olan fotoğrafını paylaşan Beren Saat, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Emekli öğretmen olan annesi Ayla Saat'in doğum gününü kutlayan ünlü oyuncu ilgi odağı oldu. Takipçileri ünlü oyuncuya 'Güzelliğini ondan almış' yorumlarında bulundu. İşte merak edenler için Beren Saat'in annesi Ayla Saat…