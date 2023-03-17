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Haberler Galeri ‘Güzelliğini ondan almış’ Beren Saat'ten annesi Ayla Saat ile paylaşım! Sosyal medya anne-kızın güzelliğini konuştu!
Giriş Tarihi: 17.03.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 11:23

‘Güzelliğini ondan almış’ Beren Saat'ten annesi Ayla Saat ile paylaşım! Sosyal medya anne-kızın güzelliğini konuştu!

Son olarak Last Call For İstanbul filminde Kıvanç Tatlıtuğ ile boşrolde yer alan Beren Saat, magazin gündeminden düşmüyor. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu Beren Saat yaptığı son paylaşımla yine kendinden söz ettirmeyi başardı. Annesi Ayla Saat'le olan fotoğrafını paylaşan Beren Saat, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Emekli öğretmen olan annesi Ayla Saat'in doğum gününü kutlayan ünlü oyuncu ilgi odağı oldu. Takipçileri ünlü oyuncuya 'Güzelliğini ondan almış' yorumlarında bulundu. İşte merak edenler için Beren Saat'in annesi Ayla Saat

‘Güzelliğini ondan almış’ Beren Saat’ten annesi Ayla Saat ile paylaşım! Sosyal medya anne-kızın güzelliğini konuştu!

Beren Saat yer aldığı Atiye dizisi ile adından söz ettirmişti. Güzel oyuncu son olarak Last Call For İstanbul filminde eski partneri Kıvanç Tatlıtuğ ile boşrolde yer aldı.

‘Güzelliğini ondan almış’ Beren Saat’ten annesi Ayla Saat ile paylaşım! Sosyal medya anne-kızın güzelliğini konuştu!

Şarkıcı Kenan Doğulu ile inişli çıkışlı bir evliliği olan Beren Saat eşini katıldıkları davetlerde hiç yalnız bırakmıyor.

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‘Güzelliğini ondan almış’ Beren Saat’ten annesi Ayla Saat ile paylaşım! Sosyal medya anne-kızın güzelliğini konuştu!

Aralarındaki buzları erittikten sonra daha fazla objektif karşısına geçmeye başlayan ünlü çift şimdilerde birbirlerine mesafeli kaldıkları dönemin acısını çıkartıyor.

‘Güzelliğini ondan almış’ Beren Saat’ten annesi Ayla Saat ile paylaşım! Sosyal medya anne-kızın güzelliğini konuştu!

Boşanmanın eşiğinden dönen ama evliliklerindeki sorunları aşmayı başaran Saat ile Kenan Doğulu, şimdi ikinci baharlarını yaşıyorlar.

‘Güzelliğini ondan almış’ Beren Saat’ten annesi Ayla Saat ile paylaşım! Sosyal medya anne-kızın güzelliğini konuştu!

Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu son olarak annesinin doğum günü kutladığı kare ile ilgi odağı oldu.

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