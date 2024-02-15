Giriş Tarihi: 15.02.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
09:47
“Güzelliğinin genetik olduğu ortaya çıktı” Nurgül Yeşilçay ile ablası Hacer Yeşilçay sosyal medyaya damga vurdu!
47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'ın son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Abalsı Hacer Yeşilçay'ı ziyarete giden güzel oyuncu tüm dikkatleri üzerine çekti. Verdiği kilolar sonrasında incecik olan Nurgül Yeşilçay, magazin gündeminden düşmüyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay ablası ile karesini takipçileriyle paylaştı. Yaptığı paylaşımlarla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın kendisine ikizi kadar benzeyen ablası Hacer Yeşilçay'ı görenlerin nutku tutuldu! Nurgül Yeşilçay'ın ablası ile benzerliği sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte güzelliğiyle hayran bırakan Nurgül Yeşilçay'ın ablası Hacer Yeşilçay...