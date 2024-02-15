“Güzelliğinin genetik olduğu ortaya çıktı” Nurgül Yeşilçay ile ablası Hacer Yeşilçay sosyal medyaya damga vurdu!

Nurgül Yeşilçay, magazin gündeminden düşmüyor. Ablasını İzmir'e ziyarete giden Nurgül Yeşilçay, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Yaptığı paylaşımlarla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu Nurgül Yeşilçay özel hayatı ile de merak uyandırıyor. Aile bireyleriyle sosyal medyada boy göstermeyi ihmal etmeyen Nurgül Yeşilçay'ın özellikle kardeşleriyle pozları büyük ilgi görüyor.