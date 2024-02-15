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Haberler Galeri “Güzelliğinin genetik olduğu ortaya çıktı” Nurgül Yeşilçay ile ablası Hacer Yeşilçay sosyal medyaya damga vurdu!
Giriş Tarihi: 15.02.2024 09:43 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 09:47

“Güzelliğinin genetik olduğu ortaya çıktı” Nurgül Yeşilçay ile ablası Hacer Yeşilçay sosyal medyaya damga vurdu!

47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'ın son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Abalsı Hacer Yeşilçay'ı ziyarete giden güzel oyuncu tüm dikkatleri üzerine çekti. Verdiği kilolar sonrasında incecik olan Nurgül Yeşilçay, magazin gündeminden düşmüyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay ablası ile karesini takipçileriyle paylaştı. Yaptığı paylaşımlarla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın kendisine ikizi kadar benzeyen ablası Hacer Yeşilçay'ı görenlerin nutku tutuldu! Nurgül Yeşilçay'ın ablası ile benzerliği sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte güzelliğiyle hayran bırakan Nurgül Yeşilçay'ın ablası Hacer Yeşilçay...

“Güzelliğinin genetik olduğu ortaya çıktı” Nurgül Yeşilçay ile ablası Hacer Yeşilçay sosyal medyaya damga vurdu!

Nurgül Yeşilçay, magazin gündeminden düşmüyor. Ablasını İzmir'e ziyarete giden Nurgül Yeşilçay, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Yaptığı paylaşımlarla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu Nurgül Yeşilçay özel hayatı ile de merak uyandırıyor. Aile bireyleriyle sosyal medyada boy göstermeyi ihmal etmeyen Nurgül Yeşilçay'ın özellikle kardeşleriyle pozları büyük ilgi görüyor.

“Güzelliğinin genetik olduğu ortaya çıktı” Nurgül Yeşilçay ile ablası Hacer Yeşilçay sosyal medyaya damga vurdu!

47 yaşında bir çocuk annesi olan Nurgül Yeşilçay fit hali ile geçtiğimiz yaza adeta damga vurmuştu.

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“Güzelliğinin genetik olduğu ortaya çıktı” Nurgül Yeşilçay ile ablası Hacer Yeşilçay sosyal medyaya damga vurdu!

Fazla kilolarından kısa sürede kurtulan Nurgül Yeşilçay'ın tatil pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

“Güzelliğinin genetik olduğu ortaya çıktı” Nurgül Yeşilçay ile ablası Hacer Yeşilçay sosyal medyaya damga vurdu!

Nurgül Yeşilçay son olarak merak edilen zayıflama sırrını açıklamıştı.

“Güzelliğinin genetik olduğu ortaya çıktı” Nurgül Yeşilçay ile ablası Hacer Yeşilçay sosyal medyaya damga vurdu!

Nurgül Yeşilçay, nasıl zayıfladığını şöyle anlatmıştı:

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