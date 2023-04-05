Güzelliğiyle "Yerli Barbara Palvin" dedirtmişti... Selahattin Paşalı fenomen eşinin doğum gününde aşka geldi!

Giriş Tarihi: 05.04.2023 10:36 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 10:40

"Ömer" dizisinin başrol oyuncularından Selahattin Paşalı, son dönemin popüler oyuncuları arasında yerini aldı. "Aşk 101" dizisinde canlandırdığı 'Osman' karakteri ile kariyerinde hızlı bir yükseliş yaşayan Paşalı'nın, kısa sürede özel hayatı da mercek altına alındı. Geçen yıl fenomen Lara Tümer ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu, mutlu evliliğiyle parmak ısırtıyor. Evliliklerini bir de bebekle taçlandıran çift, son pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu. Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı, eşi Lara Paşalı'nın doğum gününde aşka geldi. Instagram hesabından paylaşımlarda bulunan Paşalı'ya, kısa sürede on binlerce beğeni yağdı.