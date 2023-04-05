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Haberler Galeri Güzelliğiyle "Yerli Barbara Palvin" dedirtmişti... Selahattin Paşalı fenomen eşinin doğum gününde aşka geldi!
Giriş Tarihi: 05.04.2023 10:36 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 10:40

Güzelliğiyle "Yerli Barbara Palvin" dedirtmişti... Selahattin Paşalı fenomen eşinin doğum gününde aşka geldi!

"Ömer" dizisinin başrol oyuncularından Selahattin Paşalı, son dönemin popüler oyuncuları arasında yerini aldı. "Aşk 101" dizisinde canlandırdığı 'Osman' karakteri ile kariyerinde hızlı bir yükseliş yaşayan Paşalı'nın, kısa sürede özel hayatı da mercek altına alındı. Geçen yıl fenomen Lara Tümer ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu, mutlu evliliğiyle parmak ısırtıyor. Evliliklerini bir de bebekle taçlandıran çift, son pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu. Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı, eşi Lara Paşalı'nın doğum gününde aşka geldi. Instagram hesabından paylaşımlarda bulunan Paşalı'ya, kısa sürede on binlerce beğeni yağdı.

Güzelliğiyle Yerli Barbara Palvin dedirtmişti... Selahattin Paşalı fenomen eşinin doğum gününde aşka geldi!

"Ömer" dizisinin yıldız oyuncusu Selahattin Paşalı, "Aşk 101" dizisinde hayat verdiği 'Osman' karakteri ile büyük bir popülerlik yakaladı. Kariyerinde hızlı bir tırmanış yaşayan oyuncu, şimdilerde ekranların aranan yüzleri arasında yer alıyor.

Güzelliğiyle Yerli Barbara Palvin dedirtmişti... Selahattin Paşalı fenomen eşinin doğum gününde aşka geldi!

"Ömer" dizisinin başrollerinden olan Selahattin Paşalı, kariyerindeki başarının yanı sıra özel hayatıyla da merak ediliyor.

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Güzelliğiyle Yerli Barbara Palvin dedirtmişti... Selahattin Paşalı fenomen eşinin doğum gününde aşka geldi!

Paşalı, geçtiğimiz yıl fenomen Lara Tümer ile nikah masasına oturmuştu.

Güzelliğiyle Yerli Barbara Palvin dedirtmişti... Selahattin Paşalı fenomen eşinin doğum gününde aşka geldi!

Birlikteliklerini bir bebekle taçlandıran çift, mutluluklarına mutluluk katmıştı.

Güzelliğiyle Yerli Barbara Palvin dedirtmişti... Selahattin Paşalı fenomen eşinin doğum gününde aşka geldi!

Zaman zaman sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan ikili, son pozlarıyla bir kez daha hayran bıraktı.

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