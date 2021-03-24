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Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan dizisinde ortaya çıktı! Meğer da oyuncuymuş...

filmi ile 'a damgasını vuran bir dönemin en güzel oyuncularından dizisi ile hayranlarıyla hasret giderdi. Menajerimi Ara dizisinin bu haftaki bölümünde boy gösterecek olan Aydan Şener güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor. 58 yaşındaki Aydan Şener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurduğu haberde takipçilerine 'özlem giderelim' dedi. Hayranlarını heyecanlandıran haber sonrası Aydan Şener sosyal medyada ilgi odağı oldu. Usta Oyuncu Aydan Şener'in kızının da ünlü bir oyuncu olduğunu öğrenenler çok şaşırdı. İşte ve oyuncu kızı ...

Giriş Tarihi: 24.03.2021 15:51 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 15:56
Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener Menajerimi Ara dizisinde ortaya çıktı! Meğer Aydan Şener'in kızı da oyuncuymuş...

filmi ile 'a damgasını vuran bir dönemin en güzel oyuncularından dizisi ile hayranlarıyla hasret giderdi.

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener Menajerimi Ara dizisinde ortaya çıktı! Meğer Aydan Şener'in kızı da oyuncuymuş...

dizisinin bu haftaki bölümünde boy gösterecek olan güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor.

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Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener Menajerimi Ara dizisinde ortaya çıktı! Meğer Aydan Şener'in kızı da oyuncuymuş...

58 yaşındaki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurduğu haberde takipçilerine 'özlem giderelim' dedi.

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener Menajerimi Ara dizisinde ortaya çıktı! Meğer Aydan Şener'in kızı da oyuncuymuş...

Hayranlarını heyecanlandıran haber sonrası sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener Menajerimi Ara dizisinde ortaya çıktı! Meğer Aydan Şener'in kızı da oyuncuymuş...

Usta Oyuncu 'in kızının da ünlü bir oyuncu olduğunu öğrenenler çok şaşırdı.

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