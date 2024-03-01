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Haberler Galeri “Güzellikleri Genetikmiş” 52 yaşındaki İclal Aydın’ın ikizi kadar benzeyen kız kardeşini görenler çok şaşırdı!
Giriş Tarihi: 01.03.2024 11:47 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 11:49

“Güzellikleri Genetikmiş” 52 yaşındaki İclal Aydın’ın ikizi kadar benzeyen kız kardeşini görenler çok şaşırdı!

52 yaşındaki İclal Aydın, sosyal paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor. Takipçileriyle sosyal medya aracılığıyla iletişim kuran İclal Aydın, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. İclal Aydın, usta oyunculuğunun yanı sıra fit haliyle de dikkat çekiyor. Aynı zamanda yazar olan İclal Aydın, son zamanlarda kitap yazmaya ağırlık verdi. İclal Aydın, bu süreçte fazla kilolarından da kurtuldu. İclal Aydın zaman zaman aile fertleriyle de paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor. Kız kardeşi Hilal Özcan ile yaptığı paylaşımlar takipçilerini şaşırttı. İki kardeşin benzerliği sosyal medyada gündem oldu. İşte merak edenler için İclal Aydın'ın kız kardeşi Hilal Özcan…

“Güzellikleri Genetikmiş” 52 yaşındaki İclal Aydın’ın ikizi kadar benzeyen kız kardeşini görenler çok şaşırdı!

İclal Aydın'ın ikizi kadar benzeyen bir kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Meğer Hilal Özcan, İclal Aydın'ın kız kardeşiymiş.

“Güzellikleri Genetikmiş” 52 yaşındaki İclal Aydın’ın ikizi kadar benzeyen kız kardeşini görenler çok şaşırdı!

İclal Aydın'ın kız kardeşi Hilal Özcan'ı görenler gözlerine inanamadı.

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“Güzellikleri Genetikmiş” 52 yaşındaki İclal Aydın’ın ikizi kadar benzeyen kız kardeşini görenler çok şaşırdı!

İclal Aydın'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı görenleri hayrete düşürdü.

“Güzellikleri Genetikmiş” 52 yaşındaki İclal Aydın’ın ikizi kadar benzeyen kız kardeşini görenler çok şaşırdı!

İclal Aydın'ın kız kardeşi Hilal Özcan'ın, İclal Aydın'a olan benzerliği çok şaşırttı.

“Güzellikleri Genetikmiş” 52 yaşındaki İclal Aydın’ın ikizi kadar benzeyen kız kardeşini görenler çok şaşırdı!

İclal Aydın ile kız kardeşi Hilal Özcan'ı görenler hangisi İclal bilemedi…

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